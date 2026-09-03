El dólar presenta una cotización de 17.01 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 3 de septiembre de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.02 pesos y un mínimo de 16.97 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.16%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.69%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual a la baja.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Predominó una tendencia alcista: tras un inicio a la baja, se registraron cinco alzas seguidas, con correcciones en las jornadas 7 y 9 y cierre al alza, sin días planos.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.14%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.31%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. En comparación con los días pasados, el aumento constante en la cotización refleja un fortalecimiento de la moneda estadounidense en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir ganando valor, impulsado por factores económicos favorables y una demanda creciente entre los inversionistas.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.