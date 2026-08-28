Los turistas que visiten Italia pueden recuperar el IVA pagado en determinadas compras si cumplen una serie de condiciones. El procedimiento está previsto para quienes tengan su residencia o domicilio fuera de la Unión Europea.

El trámite se gestiona de forma digital mediante OTELLO, el sistema de la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Su función es digitalizar el procedimiento de validación aduanera de las facturas tax free para poder obtener posteriormente la devolución del IVA.

Aunque popularmente pueda hablarse de “formulario OTELLO”, no se trata de un formulario convencional que el turista descarga y rellena por su cuenta. El comercio emite electrónicamente la factura tax free y el sistema genera un código de solicitud que el viajero debe comprobar.

Quiénes pueden solicitar la devolución del IVA en Italia

La devolución del IVA en Italia está dirigida a viajeros que residan o estén domiciliados fuera de la Unión Europea. No depende de la nacionalidad, sino de dónde tenga establecida su residencia o domicilio la persona que realiza la compra.

Para acreditar esta condición, al efectuar la compra debe presentarse el pasaporte u otro documento equivalente. Sus datos tienen que aparecer correctamente reflejados en la factura electrónica emitida por el establecimiento.

Además, los productos comprados deben destinarse al uso personal o familiar. El régimen tax free se aplica a bienes y no a servicios como hoteles, restaurantes o taxis.

El viajero también debe conservar los productos, ya que la Aduana puede solicitar que sean exhibidos antes de autorizar el visto necesario para obtener la devolución del IVA.

El requisito de los 70 euros para recuperar el IVA de las compras

Uno de los requisitos más importantes afecta al importe de la compra. Actualmente, el valor de los bienes incluidos en cada factura debe ser superior a 70 euros, IVA incluido, para poder acogerse al beneficio.

El límite se redujo de manera considerable en 2024. Hasta el 31 de enero de 2024, el importe mínimo establecido era de 154,94 euros. Desde entonces, las operaciones superiores a 70 euros pueden entrar en el régimen siempre que se cumplan las demás condiciones.

Esto significa que no es necesario acumular cientos de euros en compras para poder solicitar la devolución del IVA en Italia. Sin embargo, tampoco basta con sumar compras realizadas en diferentes establecimientos para alcanzar el límite: la condición oficial se refiere al valor de los bienes de cada factura.

Además del importe, los bienes tienen que abandonar el territorio de la Unión Europea antes de que termine el tercer mes siguiente al de emisión de la factura. Esa salida debe quedar acreditada mediante el correspondiente visto aduanero.

Qué es OTELLO y cómo funciona el tax free en Italia

OTELLO son las siglas de Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization. Es el sistema de la Administración italiana que digitaliza la emisión y validación de las facturas utilizadas para obtener el beneficio tax free.

Desde el 1 de septiembre de 2018, las facturas tax free en Italia deben emitirse electrónicamente. Cuando se realiza una compra, el establecimiento transmite los datos al sistema y OTELLO genera un código de solicitud.

El viajero debe comprobar que ese código aparece en la copia de la factura que recibe. También es importante verificar que los datos personales y los correspondientes al pasaporte u otro documento equivalente sean correctos.

Cuando llega el momento de abandonar la Unión Europea, el viajero debe obtener el visto aduanero digital. Este paso acredita que los bienes han salido del territorio comunitario y permite continuar con la devolución del IVA.

Cómo solicitar la devolución del IVA en Italia paso a paso

El procedimiento comienza en el establecimiento donde se realiza la compra. Para evitar problemas posteriores, el viajero debe comprobar desde ese momento que se ha emitido correctamente la factura tax free y que aparece el código generado por el sistema.

Los principales pasos son:

Realizar una compra superior a 70 euros por factura, con el IVA incluido. Presentar el pasaporte u otro documento equivalente que permita acreditar la residencia o domicilio fuera de la Unión Europea. Solicitar y conservar la factura tax free electrónica emitida por el establecimiento. Comprobar el código de solicitud de OTELLO que aparece en la copia entregada por el comercio. Conservar los bienes adquiridos, ya que pueden ser requeridos para una inspección. Sacar los productos de la UE dentro del tercer mes siguiente al de emisión de la factura. Obtener el visto aduanero digital necesario para completar el procedimiento. Gestionar el reembolso con el vendedor o la empresa tax free correspondiente, según la modalidad utilizada.

La ADM dispone además de una aplicación para viajeros que permite consultar las facturas tax free y su estado, completar los datos del viaje y tramitar la solicitud del visto. El procedimiento genera un código QR que puede presentarse en el punto de salida correspondiente.

Qué documentos necesita un viajero para solicitar el tax free

Antes de llegar al aeropuerto o al punto de salida de la Unión Europea, conviene comprobar que se dispone de toda la documentación necesaria. La falta de alguno de los elementos requeridos puede impedir obtener el visto.

Entre los principales documentos y elementos que pueden ser necesarios están:

Pasaporte u otro documento equivalente que acredite la identidad y permita comprobar la residencia o domicilio fuera de la UE.

Factura tax free electrónica correspondiente a las compras.

Código de solicitud generado por OTELLO , que debe aparecer en la copia de la factura.

Billete o documentación del viaje cuando sea requerida en el punto de salida.

Código QR , cuando la solicitud del visto se haya gestionado previamente mediante la aplicación para viajeros.

Los bienes adquiridos, que deben estar disponibles en caso de que Aduanas solicite una inspección física.

En los controles, el sistema puede derivar la operación por un canal que no requiere inspección o exigir que el viajero se presente ante Aduanas para mostrar físicamente los productos.

Por ello, especialmente cuando las compras se transportan en el equipaje facturado, es importante realizar el procedimiento correspondiente antes de entregar la maleta si los productos pueden ser requeridos por los agentes.

Quién devuelve el dinero al viajero

Existe otro punto importante: la Aduana italiana no entrega el dinero al viajero. Su función dentro del procedimiento consiste, entre otras actuaciones, en comprobar las condiciones y emitir el visto digital que acredita la salida de los bienes.

La devolución puede efectuarla directamente el vendedor italiano conforme a las condiciones acordadas durante la compra. El dinero puede recibirse, por ejemplo, mediante un abono en una cuenta bancaria o tarjeta.

También existen empresas intermediarias especializadas en tax free. Estas compañías pueden facilitar y acelerar el procedimiento, aunque el servicio puede tener un coste que se descuenta directamente de la cantidad de IVA que recibe finalmente el viajero.

Por esta razón, el importe final recibido no tiene por qué coincidir con todo el IVA reflejado en la compra cuando interviene una empresa tax free que aplica una comisión por gestionar el reembolso.