Los activos argentinos operan con mayoría de subas este lunes en una rueda marcada por un mejor clima en los mercados internacionales, por la salida de Manuel Adorni del Gobierno y por la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró una caída de la actividad en abril respecto del mes previo, aunque mejoró interanualmente.

En ese contexto, los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 1,3%, liderados por el Global 2030 (GD30), seguido por el Bonar 2029 (AL29), que trepa 1,2%, y el Global 2046 (GD46), con un alza de 0,6%. Esa tendencia hace que el riesgo país caiga 2,06% y se ubique en 428 puntos básicos.

La recuperación también se traslada a la renta variable. El S&P Merval avanza 2,7% y se ubica en 3.213.343,31 puntos, mientras que medido en dólares gana 0,7%, hasta 2042,69 unidades.

Entre las acciones líderes sobresalen las subas de Grupo Supervielle (+4,7%), Central Puerto (+3,9%), Banco Galicia (+3,8%) y Telecom Argentina (+2,4%).

En Wall Street, los ADR argentinos también operan con mayoría de alzas. Los mayores avances corresponden a BBVA Argentina, con una mejora de hasta 4,5%, seguido por Grupo Supervielle (+3,8%), Banco Galicia (+3,3%) y Edenor (+2,4%).

El dato de actividad

El EMAE elaborado por el INDEC mostró que la actividad económica cayó 1,5% en abril respecto de marzo, en la medición desestacionalizada. Sin embargo, en la comparación interanual registró un crecimiento de 1,6%, impulsado principalmente por los sectores de explotación de minas y canteras (+17,1%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+10,9%).

Lo global

En el plano internacional, la rueda mostró un rebote de los principales mercados tras varias jornadas de volatilidad. Sin embargo, la cautela sigue presente.

“Día de rebote en los mercados internacionales. Algo de alivio para un mes que viene muy golpeado. Esperemos que pueda mantener el buen ritmo y que no se desinfle como venía pasando en las últimas ruedas”, señaló a El Cronista Eric Paniagua, de PX Capital.

El mercado local llega a esta rueda con una recuperación a lo largo del mes. Según Puente, los bonos soberanos en dólares “exhibieron leves movimientos alcistas” durante la última semana. Tanto los títulos bajo ley extranjera como los emitidos bajo legislación local avanzaron, en promedio, un 0,1%, mientras que el riesgo país se ubicó “en torno a los 435 puntos básicos”.

La salida de Adorni

Desde Sailing Inversiones, Auxtin Maquieyra sostuvo que “la jornada dejó una recuperación de los activos argentinos, con avances tanto en acciones como en bonos soberanos”.

A su juicio, “el mercado pareció recibir de manera favorable los cambios dentro del esquema político del Gobierno, interpretando que podrían fortalecer su capacidad de diálogo y negociación en una etapa donde la construcción de consensos será clave para sostener el programa económico”.

En esa línea, el analista agregó que “la mejora en las cotizaciones refleja una percepción de menor incertidumbre política de corto plazo”.

“La reacción del mercado fue bastante buena hoy. Creo que la salida de Adorni descomprimido un poquito. El Merval subió y el riesgo país subió”, analizó Leonardo Svirsky, de Becerra Bursátil.

Asimismo, Maquieryra destacó que “los inversores siguen muy atentos a la capacidad del oficialismo para avanzar con reformas y acuerdos, por lo que cualquier señal que apunte a una mayor coordinación política suele traducirse rápidamente en una mejor predisposición hacia los activos locales”.

Cómo sigue la historia

Respecto de las perspectivas, Maquieyra consideró que “el foco seguirá puesto tanto en la dinámica política como en la evolución de las variables macroeconómicas”. En ese sentido, afirmó que “si el Gobierno logra capitalizar este nuevo esquema de gestión y mantener el rumbo fiscal y monetario, los bonos podrían continuar recuperando terreno, mientras que las acciones tendrían margen para extender el rebote observado en las últimas ruedas”.

En el mercado de deuda en pesos, Puente señaló que el desempeño fue dispar. Los bonos dollar-linked lideraron las ganancias con una suba semanal del 0,9%, mientras que los títulos a tasa fija y los ajustados por CER retrocedieron, en promedio, un 0,4%.

En el frente de financiamiento, el Tesoro adjudicó $13,22 billones en la última licitación de junio y renovó el 81% de los vencimientos por $16,8 billones. De acuerdo con Puente, la mayor demanda se concentró en la nueva Lecap con vencimiento en noviembre de 2026, que representó el 31,6% del total adjudicado y convalidó una tasa efectiva anual del 28,32%. También se destacó el bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2029, que captó el 28,5% de las colocaciones.

No obstante, un informe de la consultora 1816 advirtió que el resultado de la licitación podría no reflejar completamente el efecto monetario de la operación. Según el análisis, A3 informó una reducción del stock en circulación de dos Lecap por un monto equivalente a $1,47 billones, movimiento que la consultora interpreta como una posible recompra del Tesoro en el mercado secundario el mismo día de la subasta.