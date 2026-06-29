El dato de actividad, lo global y la salida de Adorni: los tres drives que marcaron la recuperación de bonos y acciones
Los activos argentinos operan con mayoría de subas en línea con el rebote de los mercados internacionales. Los inversores también siguen de cerca el dato de actividad económica publicado por el INDEC, mientras analizan el impacto de los recientes cambios en el gabinete nacional
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 29 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.