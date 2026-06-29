La desigualdad volvió a subir: ¿quién se queda con la mayor parte del ingreso en la Argentina?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a abril de 2026. Los datos reflejan una economía de “dos velocidades”: mientras el campo y la actividad extractiva muestran cifras de expansión de dos dígitos, los sectores vinculados al mercado interno, como la industria y el comercio, siguen sin encontrar el piso .

Según el informe oficial, la actividad económica registró un incremento del 1,6% en la comparación interanual (i.a.). No obstante, el dato que encendió las alarmas en las consultoras de la City fue la caída del 1,5% en la medición desestacionalizada respecto a marzo, lo que interrumpe la tendencia de recuperación de corto plazo que se venía observando en el componente tendencia-ciclo (+0,3%).

El “motor” extractivo: Minas y Agro al frente

El crecimiento del 1,6% interanual se explica fundamentalmente por el desempeño de dos sectores clave que aportaron, por sí solos, 1,8 puntos porcentuales al índice general:

Explotación de minas y canteras: fue el sector de mayor crecimiento relativo, con un salto del 17,1% i.a., impulsado por la maduración de proyectos vinculados al litio y la energía. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: registró una suba del 10,9% i.a., consolidando la recuperación tras los ciclos climáticos adversos de años anteriores.

También mostraron variaciones positivas sectores como la Electricidad, gas y agua (+6,4%) y la Intermediación financiera (+4,5%), este último beneficiado por una mayor dinámica en el mercado de crédito.

La otra cara: Industria y Consumo en rojo

En la vereda opuesta, ocho de los quince sectores relevados por el INDEC mostraron caídas, confirmando que la reactivación no es homogénea.

La Industria manufacturera sufrió un retroceso del 2,9% i.a., un dato que se vincula directamente con la reciente ola de suspensiones y cierres de plantas en el sector automotriz y de bienes de consumo (como el caso de Unionbat en Entre Ríos). Por su parte, el Comercio (mayorista y minorista) cayó un 3,2% i.a., reflejando la debilidad del poder adquisitivo y el enfriamiento del consumo familiar.

El sector que registró el desplome más profundo fue la Pesca, con una caída estrepitosa del 28,4% i.a., restando margen al crecimiento global del mes.

EMAE: ¿rebote o estancamiento?

Para los analistas, el EMAE de abril deja un sabor agridulce. Si bien el número positivo interanual corta una racha negativa histórica, la caída del 1,5% mensual desestacionalizada sugiere que la salida de la recesión será más lenta y volátil de lo esperado.

Con este resultado, el acumulado del año muestra un crecimiento moderado del 2,1%, aunque con una fuerte disparidad sectorial que pone presión sobre las metas de empleo y la sostenibilidad del crecimiento para el segundo semestre.