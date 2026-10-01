La vicepresidenta Victoria Villarruel, participó este jueves en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Allí compartió la sesión inaugural con el rey Felipe VI, en una jornada que coincidió con la gira de Javier Milei por París, donde asiste a la Argentina Week.

El encuentro reúne a representantes de los parlamentos de los 22 países de la comunidad iberoamericana y se inauguró en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados. La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el canciller español, José Manuel Albares; y el presidente del Senado, Pedro Rollán. El Rey presidió la sesión.

Villarruel viajó acompañada por los senadores Maximiliano Abad, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara y Sandra Mendoza. Antes del inicio del foro, mantuvo una reunión en el Senado español con Rollán y con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano. Según contó en sus redes, buscó “fortalecer los vínculos” entre ambos países.

Su intervención

Villarruel habló en el arranque de la jornada y sostuvo que el debate sobre la inteligencia artificial “no es meramente técnico” sino “una encrucijada humana”, y que no habrá un Estado eficiente ni una democracia plena si no se pone en el centro “al ser humano que trabaja”.

Advirtió que, si Estados y parlamentos no impulsan programas de apoyo a las pymes, a las que definió como el verdadero motor del empleo, la reconversión tecnológica profundizará la inequidad en la distribución del llamado dividendo digital. Reclamó políticas públicas que defiendan el arraigo federal y la industrialización.

También se refirió al empleo y planteó que la respuesta “jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente”, y que ninguna transferencia económica sustituye “la dignidad sagrada del trabajo”. Lo definió como el “norte innegociable” de toda política económica.

El contexto político

La coincidencia de agendas no pasó inadvertida y se interpretó como otro gesto de diferenciación de Villarruel respecto del discurso oficial. La relación entre la vicepresidenta y el Gobierno de Milei viene marcada por la distancia política desde hace tiempo, y cada aparición pública de Villarruel con perfil propio se lee en ese marco.

El viaje tiene además un antecedente. A fines de 2025 Villarruel ya había estado en Madrid, en la Reunión de Presidentes de Parlamentos de la comunidad iberoamericana , una instancia preparatoria del foro actual. Su presencia llega, asimismo, pocos días antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en la capital española.

El foro se extiende hasta mañana. Ese día Villarruel tendrá su sesión plenaria, se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y se cerrará el encuentro con un documento final.