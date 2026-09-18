La interna en La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionara públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El dirigente afirmó que la titular del Senado no representa la agenda del electorado libertario.

Durante una entrevista, Menem defendió la gestión del presidente Javier Milei, habló sobre la reforma política y se refirió a los posibles acuerdos entre el oficialismo y el PRO de cara a las elecciones de 2027. En ese marco, lanzó fuertes críticas contra Villarruel, quien no tardó en reaccionar.

La crítica de Martín Menem a Victoria Villarruel

“El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo Menem al analizar las diferencias entre Milei y Villarruel dentro del Gobierno.

El titular de Diputados profundizó sus cuestionamientos y afirmó que la vicepresidenta fue elegida para cumplir una función política que, según su interpretación, no estaría desarrollando. “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta”, señaló.

En la misma línea, Menem aseguró que Villarruel “no forma parte del Gobierno” y que tampoco comparte la agenda impulsada por el oficialismo. También reveló que mantiene un contacto limitado con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, explicó.

NA

La irónica respuesta de Villarruel

La respuesta de Villarruel llegó a través de la red social X, donde compartió una publicación sobre las declaraciones de Menem. La vicepresidenta eligió una imagen de Diego Armando Maradona dormido para reaccionar a las críticas.

Aunque no escribió ningún mensaje, el meme fue interpretado como una respuesta irónica a las palabras del presidente de la Cámara de Diputados. La imagen parecía sugerir que las declaraciones de Menem le habían resultado aburridas o poco relevantes.

El meme con el que Villarruel respondió de forma irónica a las críticas de Martín Memem.

La tensión entre ambos dirigentes no es nueva y se suma a otros cruces dentro del oficialismo. Villarruel mantuvo diferencias públicas con Milei y con distintos referentes de La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión.

Durante la entrevista, Menem también defendió al Presidente y comparó su administración con la de su tío, el exmandatario Carlos Menem. “Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y admiro lo que hizo”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que el proyecto de Milei es “más ambicioso” y destacó que el actual mandatario logró construir una fuerza política prácticamente desde cero. “Hizo un milagro porque no tenía nada”, afirmó.

Reforma política, PASO y elecciones de 2027

Menem también se manifestó a favor de avanzar con una reforma política y eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Según sostuvo, existe una desconexión entre el sistema electoral y las necesidades de la población.

“Creo que más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar”, afirmó. Además, advirtió que mantener las PASO podría generar que en algunos distritos los ciudadanos deban concurrir a las urnas hasta seis veces durante un mismo año.

El presidente de Diputados señaló que el principal objetivo de La Libertad Avanza es lograr la reelección de Javier Milei. “Tenemos la reelección del Presidente, que es la única manera de blindar esta transformación”, aseguró.

La disputa entre Menem y Villarruel volvió a exponer las diferencias internas del oficialismo, mientras Patricia Bullrich continúa manifestando su malestar por no haber sido “informada” sobre los cambios en materia de discapacidad previstos en el Presupuesto 2027.