La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno y reclamó que el Estado destine una mayor inversión al sector agropecuario y a las actividades relacionadas con el campo.

La titular del Senado planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura para sostener el desarrollo del sector: “El campo deposita mucho dinero en las arcas públicas y tiene muchos problemas por resolver. Requiere una inversión del Estado”, sostuvo durante una entrevista radial en el programa La Hora del Campo de Radio Continental (AM 590).

La crítica a la desconexión del país

En la misma línea, Villarruel aseguró que un inversor extranjero “no va a invertir en un país que está tan desconectado”, en referencia a las limitaciones de infraestructura que, según su diagnóstico, condicionan la llegada de capitales. La vicepresidenta destacó, además, que la confluencia entre lo público y lo privado forma una “relación virtuosa”, en alusión al modelo que observó durante su recorrida por la muestra santafesina Expo Venado, a la que fue invitada.

“No es que no podemos replicar esto en el resto del país. Es imperiosa la generación de empleo”, consideró.

La vicepresidenta encabezó el tradicional corte de cinta inaugural de Expo Venado 2026, acompañada por el intendente Leonel Chiarella y otras autoridades locales. Foto: instagram @venadotuertogob

Retenciones: un mensaje con fecha límite al Gobierno

Consultada sobre las retenciones a las exportaciones, Villarruel manifestó que es el Gobierno quien tiene la potestad de decidir sobre ese tema, aunque lanzó un mensaje hacia el futuro con un condicionamiento temporal: “Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación. Falta un año y medio más de gobierno. No perdamos las esperanzas”.

A esa definición sumó un reclamo de fondo en materia impositiva: “La carga impositiva y los impuestos que recaen sobre cada uno de los productores encarecen el costo de producir en nuestro país, y eso es algo en lo que también tendríamos que trabajar, que es una reforma tributaria”.

El campo es el “orgullo” de la Argentina

La vicepresidenta cerró su intervención con una reivindicación del sector agropecuario como pilar de la identidad productiva del país: “Ojalá que, parte de las aspiraciones que tenga el campo, podamos cumplirlas como retribución a quienes tanto han puesto de sí. El campo es el orgullo de la República Argentina. Hemos sido, somos y seremos el granero del mundo”.

Las declaraciones se dan en un contexto de fisuras cada vez más visibles entre Villarruel y el Poder Ejecutivo. Días atrás, el presidente Javier Milei fue consultado sobre la posibilidad de recomponer el diálogo con la vicepresidenta, pero cerró la puerta de forma categórica con la frase ”Roma no perdona traidores".