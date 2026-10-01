El presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par francés, Emmanuel Macron , en el Palacio del Elíseo, en París, junto a una comitiva integrada por gobernadores argentinos.

El encuentro se produjo en el marco de la agenda presidencial en Francia, donde Milei participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y brindó un discurso ante empresarios.

Entre los gobernadores presentes se encuentran Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes y Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

La delegación empresarial estuvo integrada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

Según consignó El Cronista, mañana será la jornada de cierre. Está pensada como rondas de negocios por sector con seis eventos en distintas sedes de París: Tecnología e inteligencia artificial, Energía y minerales críticos (en la Agencia Internacional de Energía), Comercio internacional, en la Cámara de Comercio Internacional y centrado en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Pesc a (en el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel), con una delegación de 15 empresas pesqueras argentinas y referentes de la industria alimentaria francesa.

En el Automóvil Club de Francia, Javier Milei recibirá la distinción del Paris Economic Forum, junto al Nobel Philippe Aghion, y después dará unas palabras de agradecimiento, tras lo cual emprenderá regreso a Buenos Aires por la tarde.

La economía y los mercados necesitan señales. Los últimos datos de actividad fueron negativos y los mercados lo reflejaron. De fondo, cada día que pasa es un paso más cerca de las elecciones presidenciales, fuente de todas las dudas hoy entre inversores.