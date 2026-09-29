Trump, pulseada 2027 y el elefante en la habitación: las claves de la semana política de Milei

El presidente Javier Milei viajará este martes a París con 13 mandatarios para participar de la Argentina Week, un foro de inversiones que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre . En paralelo, la vicepresidente Victoria Villarruel irá a Madrid con cuatro senadores para el XII Foro Parlamentario Iberoamericano .

Con los dos fuera del país, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante 84 horas: desde el martes a las 22 hasta el sábado a las 10. El traspaso se formalizará cuando el Presidente y la vice despeguen desde Buenos Aires.

El senador de La Libertad Avanza por San Luis, ya estuvo al mando el 8 y el 9 de diciembre de 2025 , cuando Milei estaba en Noruega y Villarruel en España.

La comitiva de Milei

Todos los mandatarios de la comitiva mantienen diálogo con la Casa Rosada, ya que pesan en los bloques que el oficialismo necesita en el Congreso. El evento se llevará adelante justo cuando el Palacio Legislativo ultima los detalles para avanzar sobre la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

De la Patagonia viajan los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Del norte y de Cuyo van los de Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; Catamarca, Raúl Jalil; Mendoza, Alfredo Cornejo; y San Juan, Marcelo Orrego. Completan el grupo los de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Chaco, Leandro Zdero, junto al mandatario porteño, Jorge Macri, quien no figuraba en la primera nómina y se sumó en las últimas horas.

Milei partirá el martes a las 22 horas , después de encabezar la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a Adolfo Cambiasso en el Palacio Libertad, y llegará el miércoles 30 de septiembre a las 13, hora argentina. Ese día participará de un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina, mientras que el jueves 1 de octubre será la jornada central. A las 5.30, hora argentina, el Presidente hablará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La agenda oficial prevé después un encuentro con gobernadores y una reunión con un grupo de entre seis y diez empresarios, sin horarios precisos. A las 13.50, Milei tendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. A las 15, el mandatario francés recibirá a toda la delegación oficial argentina . Ese encuentro cierra la actividad institucional del día.

Figueroa y Weretilneck tienen lugar asignado en el panel “Argentinean Gas in the World Market”. Compartirán la mesa con Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, y con Egbert Laege, CEO de SEFE Group. La jornada del jueves empieza con una charla sobre la macroeconomía a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Sigue una mesa sobre Argentina LNG, el proyecto de gas natural licuado que reúne a YPF, a la italiana ENI y a XRG, filial de la petrolera ADNOC.

Entre los ejecutivos anunciados figuran Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Claudio Descalzi, CEO de ENI; y Horacio Marín, CEO de YPF. También expondrá sobre las reformas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Argentina GNL integra el Corredor Andes-Atlántico, un acuerdo de inversiones que el Gobierno firmó con Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adelantado por El Cronista. El acuerdo preve desembolsos de hasta u$s 7.000 millones para 2027. Puntualmente, el proyecto de GNL tendrá destinado otros u$s 6.000 millones.

Las provincias que viajan tienen intereses concretos en ese mapa. Neuquén y Río Negro se vinculan con Vaca Muerta y el gas, mientras que Catamarca, Jujuy, San Juan, Mendoza y Salta forman parte del circuito del litio y la minería. Chubut y Santa Cruz aportan petróleo y pesca.

En paralelo, el Ministerio de Economía licitó la concesión de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. Las consultas sobre los pliegos siguen abiertas hasta el 28 de octubre y las ofertas se abren el 11 de noviembre.

Presidencia

El programa suma paneles de agro, salud, tecnología, inteligencia artificial, sector nuclear, comercio internacional y seguridad jurídica. El viernes estará dedicado a sectores energéticos con encuentros sobre energía, minerales críticos y sector nuclear junto a la Agencia Internacional de Energía (IEA).

De este encuentro también participarán especialistas, autoridades del organismo y el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, además de los gobernadores.

No viajan los seis gobernadores identificados con el peronismo opositor: el de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Formosa, Gildo Insfrán; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el de Santiago del Estero, Elías Suárez. Tampoco estarán cinco mandatarios que suelen acompañar al Gobierno en votaciones clave: el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el de Córdoba, Martín Llaryora; el de Misiones, Hugo Passalacqua; y el de San Luis, Claudio Poggi.

Las negociaciones con los gobernadores están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien integra la delegación junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo; Pablo Quirno, canciller; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; y Mario Lugones, de Salud.

El mismo jueves, a las 13, la senadora y jefe de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, participará del 62° Coloquio IDEA en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

La Argentina Week tuvo una primera edición en Nueva York, entre el 6 y el 12 de marzo, con una delegación de mandatarios provinciales. El embajador argentino en París, Ian Sielecki, trabajó en la convocatoria desde principios de año. En ese entonces, estaba el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su mujer en la delegación, en lo que fue su primer escándalo antes de la escalada que terminó con su eyección.

El viernes 2 de octubre, Milei recibirá un premio del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia. El acto de cierre de la Argentina Week está previsto a las 14.30, con horario a confirmar. El vuelo de regreso saldrá a las 18 y el Presidente llegará a la Aeroestación Militar Aeroparque el sábado a las 10.

La delegación de Villarruel

La vicepresidenta participará del foro que se realizará el 1 y 2 de octubre en Madrid, España. La inauguración será el jueves 1, en el Congreso de los Diputados de España, y la encabezará el rey Felipe VI. Los ejes son la inteligencia artificial, los desafíos para la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

Villarruel tiene previsto hablar en la sesión plenaria de cierre, el viernes 2 . En diciembre de 2025 había participado en Madrid de la reunión preparatoria del foro. La acompañarán cuatro senadores nacionales: Martín Goerling Lara, de Misiones (PRO); Sandra Mendoza, de Tucumán (Convicción Federal); Natalia Gadano, de Santa Cruz (Moveré Santa Cruz); y Maximiliano Abad, de Buenos Aires (UCR).

FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Villarruel ya estuvo en Madrid el 5 de diciembre de 2025, en la reunión de presidentes de parlamentos que preparó este foro. En aquella ocasión la había acompañado el senador de Catamarca, Guillermo Andrada, presidente del Grupo de Amistad Argentina-España.

Según la gacetilla del Senado, la vice dijo ante los diputados españoles: “Nos encontramos ante un momento de redefinición global”. En esa exposición propuso, en contrario con las ideas del presidente Milei, regular la inteligencia artificial con criterios éticos y legislar para que la región agregue valor a sus materias primas. También planteó políticas de apoyo a la natalidad.