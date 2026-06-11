Luego de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada y diera explicaciones públicamente tras los escándalos que envuelven a su patrimonio, la vicepresidenta Victoria Villarruel lo cuestionó abiertamente.

La funcionaria, distanciada del presidente Javier Milei desde hace tiempo, respondió a la consulta de un usuario en redes sobre el jefe de Gabinete. "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, aseguró.

La contundente respuesta de Villarruel a las declaraciones de Adorni

Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió.

Ante esto, Villarruel respondió, cumplió su pedido e ironizó en referencia a la que se descubrió que Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el country Indio Cua.

“Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, bromeó en referencia a versiones que trascendieron sobre cómo Adorni hizo su fortuna.

En tanto, en respuesta a ese comentario, otro usuario le consultó a la vicepresidenta sobre la entrevista a Adorni y le preguntó se creía en sus declaraciones. Villarruel, al respecto, afirmó: “ No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones" .

La titular del Senado ya había cuestionado a Adorni en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás aseguró, durante una visita a Rosario, que estaba esperando que el jefe de Gabinete presente la documentación.

En su momento, la vicepresidenta evitó responder sobre si el jefe de Gabinete debía renunciar y se distanció: “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos".

Las explicaciones de Manuel Adorni

“ La presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024 ″, dijo Adorni sobre su declaración el miércoles cuando se sentó en el estudio de LN+. “(Con mi mujer) toda la vida ahorramos: lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, explicó en la nota.

Esos ahorros constituirían 513.000 dólares no declarados que, según el ministro, fueron invertidos en la criptomoneda Bitcoin antes de que asuma a la función pública entre los años 2013 y 2018, mediante billeteras virtuales. El propio ministro aclaró en la entrevista que primero invirtió u$s 200.000, de los cuales ganó u$s 300.000 y, entre las operaciones, el resultado quedó por encima de los u$s 500.000.

“Cuando llega el 2023, todo esto era ahorro que estaba en negro, y en aquella locura de ese momento copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial, las que hacen los ciudadanos que no son funcionarios públicos, y efectivamente voy arrastrando el error. Desde ya, hago un mea culpa, de hecho, voy a pagar hasta el último impuesto que corresponda y hasta la última multa“, reconoció el jefe de Gabinete.

La documentación presentada detalla incluso cuáles son los valores de cada inversión en cada billetera virtual. “Por ejemplo, en agosto del 2017 compré 13 bitcoins a u$s 3356, unos días después 1 bitcoin más a u$s 3330, el 2 de noviembre compro 1 bitcoin más por u$s 7234”, leyó del documento que, aseguran fuentes, se terminará de cargar en la página de la OA a primera hora del jueves.

“Ni soy un chorro, todo lo hice en mi actividad privada y, de hecho, nunca tuve un cargo público”, aseguró Adorni. “Todo esto viene de la tecnología blockchain que es inviolable, es imposible de modificar, queda guardado de por vida”, destacó.

Además de las inversiones por criptomonedas, otra fuente de ahorro que declaró Adorni tuvo que ver con la venta de un departamento que heredó del padre en la ciudad de La Plata, de donde es oriundo, y que sumó otros u$s 60.000.

El ingreso de los datos patrimoniales a la OA se produjo al tiempo que se conociera la adhesión del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal.