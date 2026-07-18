De cara al horizonte electoral de 2027, el escenario social en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta matices contrastantes y una sorpresa que puede impactar en el arco político. Dos recientes relevamientos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) exponen una sociedad que oscila entre el escepticismo y el “miedo”.

Qué buscan los votantes en los candidatos y cuáles son las temáticas que más preocupan en los ámbitos urbanos más poblados.

CABA: la sorpresa que podría inclinar la balanza porteña

En territorio porteño, una encuesta realizada por DC consultores entre el 29 de junio y el 5 de julio pone bajo la lupa la identidad de la gestión actual. Por un lado, el estudio sugiere un desgaste en la narrativa oficial del actual jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y, por otro, ante las posibles candidaturas, la aparición de Victoria Villarruel en el mapa local refuerza la idea de una necesidad de cambio de rumbo.

El análisis relevó a 1300 personas que expusieron una desconexión entre la “marca ciudad” (la idea de la “ciudad más linda del mundo”) y su experiencia diaria . Esta desconfianza impacta directamente en la intención de voto. En este sentido, muestran una inclinación hacia perfiles que prioricen la "gestión real" sobre la estética urbana.

En esa línea, ante la consulta si las elecciones fueran hoy a quién elegiría, la vicepresidenta lidera con el 50,1%, seguido por Leandro Santoro con 34,3%, y en tercer lugar Manuel Adorni con 15,6%.

El principal pedido para Axel Kicillof, según la encuesta

Por su parte, el informe realizado en el ámbito bonaerense por la misma consultora, entre el 20 y el 27 de junio, ofrece una visión más sombría sobre el clima social en el principal distrito electoral del país. El mapa del distrito delineado en el informe aparece vinculado a un sentimiento de “desprotección”.

Los encuestados le atribuyen principalmente la situación de la Provincia a que “la economía no arranca” (43,2%), pero a causa del contexto nacional. En segunda instancia, respondieron que “el modelo de (Axel) Kicillof se quedó sin respuestas” (26,7%).

En tercer lugar, se considera que “no hay respuestas rápidas” (20%); y en última instancia opinan que las políticas de Javier Milei tienen mayor velocidad que las del gobernador (10,1%).

Al ser consultados acerca de la gestión actual en PBA, la mayoría (60,7%) asegura que le produce “temor”; seguido de “alivio y tranquilidad” (25%).

En tanto, ante la consulta sobre qué recomendaría si tuviera que “asesorar” a Kicillof sobre el presupuesto provincial, la mayoría opta por pedirle que “aplique motosierra” (55.5%); y, en segundo lugar, “blindar a las partidas de contención social y reclamar fondos para obras”.

“El escenario político y socioeconómico de la provincia de Buenos Aires expone un quiebre estructural definitivo en el humor social”, analiza el informe respecto de lo ocurrido en el distrito.

“La narrativa tradicional de la resistencia institucional y el ‘Estado presente’ como motor de contención ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes ante los ojos de un electorado que sufre una asfixia material diaria en su metro cuadrado", agrega para cerrar.