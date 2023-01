Energía: un sector clave para reducir subsidios e importaciones promete triplicar inversiones

Con el objetivo de trabajar en conjunto para resolver la falta de capacidad y potenciar la industria renovable, la Cámara Eólica Argentina (CEA) presentó un estudio sobre la Ampliación en el Sistema de Transporte ante los organismos gubernamentales y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Desde el sector destacan que la introducción de generación renovable permitió reducir el consumo de combustibles líquidos y GNL importados, generando disminución de costos, menores importaciones de energía y menor peso en la cuenta de subsidios energéticos, lo que impacta en un mejor resultado fiscal.

En un escenario de bajísima generación hidroeléctrica y precios extraordinariamente elevados de combustibles importados - que sólo en 2022 demandaron cerca de u$s 13.000 millones- en los últimos dos años, se logró reducir el costo de generación en u$s 15 por Megavatio, lo que redunda en un ahorro de u$s 4500 millones.

Si se amplía el impacto, desde 2018, la incorporación de energías alternativas a la red evitó la salida de u$s 6.000 millones, un valor similar a las reservas netas que hoy acumula el Banco Central, y un ahorro fiscal de u$s 2000 millones , describe el informe CEA.

Las firmas más grandes como Geneia, PCR, YPF, Aluar o Central Puerto y las pymes, con 900 aerogeneradores en 57 parques eólicos distribuido por todo el país, suman un total de 3292 MW de potencia instalada y comparten una misma limitación .

"No hay transporte suficiente para ampliar la incorporación de energía a la red, no sólo eólica sino de todas las renovables, esa es la mayor preocupación", explicó Héctor Ruiz Moreno, gerente de la CEA.

"La transición se va a dar, pero hay que incrementar la infraestructura porque sino, esto en algún momento colapsa", agregó en diálogo con El Cronista.

"Los generadores advierten que tienen intención de ser parte de este proceso con financiamiento propio o de organismos externos; el sector está en condiciones de duplicar y hasta triplicar inversiones - que se estiman en u$s 3900 millones- pero falta que se ponga atención, hoy todo se centra en petróleo y gas ", agregó.

Al saldo favorable en materia económica se suma el impacto positivo en términos operativos ya que, según explica el estudio, "sin generación renovable, el diferencial de combustibles líquidos que hubiera tenido que administrar CAMMESA habría llevado al límite las capacidades logísticas del sistema eléctrico, incrementando los niveles de falla sensiblemente".



Para Ruiz Moreno el primer paso por dar es la creación de un marco regulatorio especifico y aclaró que sólo una línea de transporte de entre 2000 y 3000 kilómetros puede costar cerca de u$s 2000 millones.

descarbonización de la industria

La iniciativa que propone la CEA además de marcar un importante ahorro en materia fiscal, por la sustitución de importaciones energéticas, se alinea con una nueva regulación que anunció esta semana la Unión Europea (UE) en el Foro Económico de Davos sobre la implementación de una nueva ley de industrias verdes .

"Presentaremos una nueva Ley de Industria Net-Zero. El objetivo será centrar la inversión en proyectos estratégicos a lo largo de toda la cadena de suministro", adelantó Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, en Suiza .

En ese sentido mencionó que es necesario crear un entorno regulatorio que permita escalar rápidamente y crear condiciones para sectores cruciales para alcanzar la meta, "esto incluye energía eólica, bombas de calor, energía solar, hidrógeno limpio, almacenamiento y otros", aclaró.



Argentina comenzó a recorrer el camino de la transición energética con la sanción de la Ley 27.191, que fijó por primera vez metas de penetración de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica: 20% a 2025.

cómo es la producción eólica en argentina

En sintonía, la Argentina presentó compromisos de descarbonización en la COP 26 que implicarían una penetración renovable a 2030 del 20% en un escenario base, y del 30% en un escenario más exigente .

Como consecuencia, la generación renovable, con el 75 % de participación del sistema eólico, pasó del 2% en 2015 al 14% en 2022 y se estima que alcanzará 15% en 2023 .

Según refleja el informe de la CEA, el resultado es parte de una política que no solo introdujo incentivos por ley, sino también por la disponibilidad de capacidad en el sistema de transporte , a partir de "importantes esfuerzos de inversión realizados por el sector público en los años precedentes".

Además, apuntan a "la mejora sustantiva en la competitividad renovable registrada en el mundo gracias al progreso tecnológico, y los elevados costos de combustibles que enfrentaba el sector eléctrico en Argentina".