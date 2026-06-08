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Sempra Infraestructura inició con los ajustes a su cuerpo directivo, con el nombramiento de Bhavesh “Bob” Patel como director general de la compañía, quien asumirá el cargo una vez que cierre la adquisición previamente anunciada, por parte de un consorcio liderado por KKR, de una participación mayoritaria en la empresa.

Bavesh "Bob" Patel, futuro CEO de Sempra Infraestructura. Empresa

Las inversiones de Sempra Infraestructura en México incluyen el proyecto de Gas Natural Licuado Energía Costa Azul en Baja California, cuya inversión estimada asciende a 3,000 millones de dólares.

En un comunicado enviado a los inversionistas, Sempra mencionó que Patel también se integrará al consejo de administración de Sempra Infraestructura, mientras que Justin Bird continuará desempeñándose como director general de Sempra Infraestructura hasta el cierre de la transacción, después de lo cual permanecerá en Sempra y continuará formando parte del consejo de administración de Sempra Infraestructura.

“Bob es un ejecutivo global altamente destacado y respetado, con amplia experiencia liderando negocios complejos en los sectores de energía, químicos e industrial”, comentó Justin Bird, director general actual de Sempra Infraestructura.

“Cuenta con un sólido historial en la conducción de organizaciones de alto desempeño, el impulso a la excelencia operativa y la ejecución de estrategias disciplinadas de crecimiento. Creemos que es el líder adecuado para guiar a Sempra Infraestructura en su siguiente etapa y para construir sobre la sólida base que ha creado el equipo”. añadió.

Largo camino

Bob Patel suma cerca de cuarenta años de experiencia de liderazgo en los sectores globales de química y energía. Más recientemente, se desempeñó como presidente de Standard Industries, una empresa global líder del sector industrial y, anteriormente, como director general de LyondellBasell, una de las mayores compañías químicas del mundo.

A lo largo de su carrera, Patel ha liderado organizaciones grandes, complejas y geográficamente diversas en América, Europa y Asia, con una profunda experiencia en liderazgo operativo y creación de valor a largo plazo.

“Sempra Infraestructura está bien posicionada para contribuir a satisfacer la creciente demanda global de recursos energéticos confiables, y me ha impresionado lo que Justin y su equipo han construido”, comentó Bob Patel, próximo director general de Sempra Infraestructura.

La transición en el liderazgo de la empresa se da en tanto un consorcio liderado por KKR se prepara para adquirir una participación mayoritaria en Sempra Infraestructura, como se anunció en septiembre de 2025. Al cierre, este consorcio poseerá el 65% de las acciones, mientras que Sempra mantendrá una participación del 25%, junto con la participación existente del 10% de la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

“En los últimos años, hemos desarrollado una sólida alianza estratégica con el equipo de Sempra Infraestructura y tenemos un gran respeto por el negocio que han construido”, dijo James Cunningham, socio de KKR.

“La experiencia de Bob liderando organizaciones globales de gran escala lo posiciona de manera excepcional para dirigir la compañía hacia el futuro y acelerar su crecimiento a largo plazo.”