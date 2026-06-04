La Gobernación de Nueva York de la gobernadora, Kathy Hochul, sosteniendo el documento firmado del presupuesto estatal este jueves, en Albany.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el presupuesto del estado, de 269,000 millones de dólares, que fue aprobado por los legisladores anoche con dos meses de retraso y que, según dijo, se centra en las “familias” y en la “asequibilidad”.

“Vamos a continuar con nuestra agenda completa de asequibilidad, con un reembolso energético, comidas en las escuelas, tasas de seguros de automóvil más bajas, cuidado infantil universal (...), propinas sin impuestos...”, dijo, enumerando algunas de las medidas incluidas en la ley presupuestaria.

Nueva York enviará cheques de reembolso para ayudar a pagar las facturas de los servicios públicos

La gobernadora anunció que el Estado de Nueva York distribuirá cheques de reembolso energético a 8.5 millones de familias como parte de un paquete de alivio económico incluido en el presupuesto estatal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul firmó el presupuesto del estado, de 269.000 millones de dólares. Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

La medida busca compensar el impacto de las facturas de servicios públicos, que no dejan de subir por los costos de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano.

La cantidad del reembolso dependerá de los ingresos

Los montos varían según el tipo de declaración de impuestos y el nivel de ingresos según la escala:

Quienes presenten una declaración conjunta con ingresos menores a $150,000 recibirán $200

si los ingresos están entre $150,000 y $300,000, el monto es de $150 .

Las declaraciones individuales con ingresos por debajo de $150,000 obtendrán un cheque de $100.

Todo esto se enmarca en el programa POWER (Protecting Our Wallets Energy Rebate), financiado con $1,000 millones del presupuesto estatal.

Quién califica y cómo cobrar el cheque

Para ser elegible, la persona debe haber presentado en tiempo y forma su declaración de impuestos del año fiscal 2024 como residente a tiempo completo de Nueva York, cumplir con los umbrales de ingresos y no haber sido declarado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

No es necesario realizar ningún trámite: el cheque llega de forma automática por correo entre septiembre y diciembre.

Nueva York, un bastión demócrata con una de las cargas fiscales más altas de Estados Unidos, tiene uno de los mayores presupuestos del país, junto con California, Texas y otros grandes estados, y también se sitúa entre los de mayor gasto per cápita.

Con información de EFE