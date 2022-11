Emiten hasta u$s 80 millones en bonos verdes para financiar energías renovables

Genneia, la compañía de energías renovables que lidera Juan Pablo Brito, lanzó la reapertura de dos series de obligaciones negociables, por las que espera recaudar entre u$s 40 millones y u$s 80 millones para financiar proyectos de energías renovables.

Estas ON, que califican como bono verde -la séptima emisión de la compañía emitida como tal-, se licitarán mañana miércoles 9 de noviembre. El monto a emitir en conjunto será de u$s 40 millones ampliable hasta u$s 80 millones, informó Genneia.

millones verdes

Destinada al mercado local, lo recaudado en la licitación será destinado a financiar los proyectos eólicos La Elbita I y La Elbita II en la provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar Tocota III, en la provincia de San Juan.

Se trata de instrumentos nominados en dólares y su ajuste es "dólar linked": su integración será al tipo de cambio inicial.



"Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor - personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales", indicó Genneia.



Según detalló la compañía, la condición de los instrumentos que se licitarán son:

-La ON Clase XXXV Adicionales, que tiene una tasa 0 de interés fija, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento en diciembre 2024 y se licitará por precio.



-La ON Clase XXXVII tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48 y con vencimiento en el mes 48.

El organizador será Banco Macro y los colocadores serán Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG.

"Tras liderar la colocación de Bonos Verdes en Argentina en 2021, continuamos apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética", manifestó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

Proyectos

-El Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III está ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan, tendrá una capacidad instalada nominal estimada de 60MW, equivalente al consumo aproximado de 45.000 hogares. El predio seleccionado para el emplazamiento tiene una superficie de 295 hectáreas y está localizado a 4km de la Ruta Nacional 412, a 50 km al sur de la localidad de Iglesia.

Se estima una inversión total de aproximadamente u$s 50 millones para la construcción del Proyecto. La realización tendrá un plazo de 24 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.

-El Proyecto Eólico La Elbita I tendrá una capacidad instalada estimada de 103,5 MW. Situado en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, el predio del proyecto tiene una superficie de 984 hectáreas, a 4,2 kilómetros de la Ruta provincial 30 y a 24 kilómetros de la Ruta 226, a 50 km al Sur de Tandil.



-El Proyecto Eólico La Elbita II tendrá una capacidad instalada estimada de 36 MW, se ubicará adyacente al Proyecto Eólico La Elbita I. El predio para el proyecto tiene una superficie de 483 hectáreas, accesible desde la Ruta provincial 30 y la Ruta nacional 226.

Inversión

Se estima una inversión total de aproximadamente u$s 210 millones para la construcción del Proyecto Eólico La Elbita I y La Elbita II. La realización del proyecto tendrá un plazo de 25 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.

Genneia cuenta actualmente con una potencia instalada de 784 MW en energía eólica y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) en la provincia de San Juan.