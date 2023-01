El dato que alivia al Gobierno y las empresas: cuánto caerá la importación de energía en 2023

La necesidad de divisas netas para importar energía caería en 2023 un 55% interanual , según estimaciones del sector privado, por una combinación de menores precios, mayores exportaciones de combustibles y la esperada puesta en marcha del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner para ampliar la capacidad interna y reducir la dependencia del GNL importado.

Según un ejercicio de la consultora Ecolatina, la balanza comercial energética pasaría de un déficit de u$s 5413 millones en 2022 a un rojo esperado de casi u$s 2400 millones en 2023 . La cuenta contempla los precios actuales de la energía -más baratos que los de hace un año-, una exportación de petróleo y gas 30% superior en volúmenes y una importación de GNL, también en volúmenes, 30% menor.

Las importaciones caerían así 43%, desde los casi u$s 13.000 millones a u$s 7400 millones. Dicho de otra forma: los u$s 5600 millones de diferencia superan la meta de acumulación de reservas de este año, de u$s 4800 millones, lo que daría margen para aflojar el cepo en el resto de las compras al exterior.



"La menor importación de GNL tiene que ver con el gasoducto. Si está listo para julio o agosto, podríamos ahorrar un tercio del volumen", dijo Daniel Dreizzen, director de Energía en Ecolatina. El especialista supuso que se mantendrán los buenos niveles de energía hidroeléctrica del invierno de 2022, cuando el caudal de agua permitió triplicar el volumen de los años previos e incluso importar 10% de esa energía desde Brasil.

El saldo negativo de la balanza comercial energética caería con fuerza, según Ecolatina.

La buena noticia de afuera

En el Gobierno tomaron nota de un dato clave: los precios internacionales del crudo y, sobre todo, el GNL, bajaron hasta niveles previos a la invasión de Rusia a Ucrania . Hace un año, los sectores productivos se preguntaban si contarían con la energía necesaria para producir y el Gobierno pagó ese costo, a expensas de mayores trabas a las importaciones.

Los precios del GNL, en mínimos desde septiembre de 2021.

Ahora, los futuros de GNL para febrero, en Europa, rondan los 20 dólares. Es un precio históricamente alto, pero muy inferior al de 2022. "Hoy, el GNL estaría entre 20 y 23 u$s. Argentina compró, el año pasado, a un precio promedio ponderado de u$s 28. Si se importan iguales cantidades, a estos precios habría un ahorro de entre 15 y 20% en las importaciones", afirmó Julián Rojo, director del Instituto Argentino de Energía Mosconi.

Distintos factores explicaron esta baja en el precio que paga Europa por el GNL y que, junto con Japón, sirven como referencia para el mercado internacional. Además de un invierno más cálido de lo esperado, la Unión Europa avanzó en distintas regulaciones sobre suministros y precios, mientras bajó su dependencia de Rusia desde el 30% al 9% actual. Nadie se anima a dar por terminada la era de los altos precios de GNL, pero los valores de estos días se encontraban en mínimos desde septiembre de 2021. En ese entonces, la salida de la pandemia disparó la demanda de energía para producir, sobre todo desde China.

Importación 2022

Según datos que se manejan en despachos oficiales, Argentina importó, en 2022, combustibles y energía por casi u$s 13.000 millones, 120% más que en 2021 y el triple que en 2019. La compra de energía demandó u$s 7000 millones más que el año previo. Descontado el crecimiento económico, el Gobierno estimó que la guerra le costó al país unos u$s 5000 millones en materia de importación energética.

Más allá de las urgencias, el Ejecutivo incluirá en las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto para dar estabilidad jurídica y tributaria por 30 años a las inversiones que permitan desarrollar la cadena de GNL y convertir a Argentina en un polo exportador. En paralelo, Brasil, financiará con casi u$s 700 millones importaciones desde ese país para el tramo del gasoducto que permitirá llevar gas hasta Corrientes y conectarlo, desde la frontera, con Uruguayana.

Es algo que el establishment promueve. "Argentina puede transformarse en un país exportador de petróleo y gas, si se completa la infraestructura necesaria", dijo el mandamás de Techint, Paolo Rocca, semanas atrás.