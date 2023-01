Davos: los empresarios se preparan para un ajuste de cuentas en un contexto de "policrisis"

Algunas de las mayores empresas del mundo se enfrentan a pérdidas multimillonarias por sus recientes adquisiciones, mientras una ola de negociaciones da paso a una nueva era de incertidumbre económica y tasas de interés más altas.

Con la previsión de que un tercio de la economía mundial entre en recesión, los líderes mundiales se reúnen esta semana en Davos (Suiza) para debatir lo que el Foro Económico Mundial (FEM) ha denominado una 'policrisis', en la que los empresarios se enfrentan a un doloroso ajuste de cuentas sobre la construcción de sus imperios.

Los medios de comunicación estadounideneses y las empresas vinculadas a la salud se encuentran entre las que han recortado el valor de sus unidades de negocio en los últimos meses, y los contdores advierten que podrían producirse más recortes inminentes a medida que se acerca la temporada de presentación de informes anuales.

Las empresas están obligadas a evaluar el valor de sus activos intangibles al menos una vez al año, utilizando hipótesis sobre flujos de caja futuros y comparaciones con las valoraciones bursátiles, que cayeron bruscamente en 2022.

Con costos más altos debido a la inflación y perspectivas de demanda más débiles, muchas empresas adquiridas recientemente pueden tener dificultades para justificar sus valoraciones, incluso antes de tener en cuenta tasas de de interés más altas, que reducen aún más el valor actual de los flujos de caja futuros.

"Es una combinación letal", afirma Jasmeet Singh Marwah, director gerente de Stout, una empresa de servicios de valoración. "Para muchas empresas... hicieron la adquisición y el rendimiento no ha estado a la altura de lo que esperaban o habían presupuestado".

Las operaciones [dealmaking] globales alcanzaron un récord de u$s 5,7 billones en 2021, pero se ralentizó bruscamente a medida que avanzaba 2022. Según Refinitiv, en el segundo semestre del año pasado se acordaron operaciones por valor de u$s 1,4 billón, frente a los u$s 2,2 billones del primero, lo que supone la mayor oscilación de un semestre a otro desde que se iniciaron los registros en 1980.

La prima pagada por una adquisición sobre el valor de sus activos netos se denomina fondo de comercio [goodwill] y se registra en el balance del adquirente. Las amortizaciones del fondo de comercio aumentaron en Estados Unidos el año pasado, hasta el punto de que en ocasiones fueron lo suficientemente importantes como para anular los beneficios de una empresa en el trimestre en que se registraron.

Las 10 mayores amortizaciones de fondo de comercio de las empresas del S&P 500 en 2022 ascendieron a u$s 35.400 millones, según los datos recopilados por la consultora Kroll, frente a los u$s 6100 millones de 2021.

El inversor Nelson Peltz, que la semana pasada presentó su candidatura para entrar en el consejo de administración de Disney, destacó los cerca de u$s 50.000 millones del fondo de comercio en el balance de Disney atribuibles a la adquisición de Fox, que predijo que tendrían que amortizarse en gran medida.

Los líderes empresariales y políticos reunidos en Davos para la primera cumbre de invierno del FEM desde la pandemia, se enfrentan a un panorama muy diferente al de hace tres años.

Antes de la reunión, el informe anual de riesgos del FEM advertía de una 'policrisis', ya que el aumento del costo de vida y la recesión económica se combinan con los continuos fracasos a la hora de abordar la desigualdad y el cambio climático.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, está en Davos para presentar las últimas perspectivas económicas del Fondo, predijo a principios de este mes que un tercio de la población mundial sufrirá una crisis económica, incluyendo a la mitad de la Unión Europea.

El volumen de las amortizaciones de fondo de comercio en Europa no ha aumentado tanto. Las 10 mayores del Stoxx 600 totalizaron 6400 millones de euros el año pasado, según Kroll, frente a los 17.000 millones de euros de 2021.

Las empresas europeas tienen cierres de ejercicio más tardíos e informes menos frecuentes, dijo Carla Nunes, directora gerente de Kroll, lo que sugiere que podrían producirse más deterioros de fondos de comercio en la primavera boreal.

Dan Langlois, socio de KPMG, dijo que las adquisiciones recientes podrían ser vulnerables a las amortizaciones, incluso si estaban funcionando según lo previsto.

"Cuando se tiene en cuenta una inflación de los costos que tal vez no se había previsto, unas tasas de interés más altas, que suben la tasa que se podría utilizar en un análisis de flujo de caja descontado, y luego se tienen en cuenta algunas de las incertidumbres asociadas a una posible recesión, todos estos factores influirán en el valor razonable", dijo.

En octubre, Comcast informó de una amortización de más de u$s 8000 millones de la emisora Sky, que adquirió en 2018, citando condiciones económicas desafiantes en el Reino Unido y otros mercados europeos y hundiendo al grupo de medios en una pérdida trimestral de u$s 4600 millones.A principios del año pasado, Teladoc Health, que adquirió el proveedor de atención virtual Livongo por u$s 13.900 millones en 2020, registró dos trimestres consecutivos de amortizaciones por un total cercano a los u$s 10.000 millones.

Aunque las empresas están obligadas a restar las amortizaciones del fondo de comercio de sus beneficios, muchas las excluyen de las cifras "ajustadas" que destacan en los informes de resultados.

Esto no significa que los inversores deban ignorarlas, afirma David Zion, fundador de Zion Research.

Cuando una empresa reduce el valor de sus activos, aumenta su ratio deuda/capital, lo que a su vez incrementa el riesgo de incumplimiento de los pactos sobre su deuda, dijo. También puede reducir la rentabilidad futura.



"La dirección dirá que no se trata de dinero en efectivo, que es algo puntual, que no hay que preocuparse. No hay que olvidar que, cuando la rentabilidad de los activos es tan buena dentro de dos años, es porque se ha producido un deterioro gigantesco".

Nunes, de Kroll, añadió que las pérdidas de valor del fondo de comercio proporcionan una lectura de la calidad de las operaciones de una empresa. "Se puede saber si se está recuperando la inversión o si el comprador está pagando de más por estas empresas".