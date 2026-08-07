El desempeño de la actividad económica sigue mostrando volatilidad y diferencias marcadas entre sectores.

Uno de los ganadores, la minería, tuvo un gran desempeño en junio, pero la nota la dio la pesca que registró un salto que superó el 200%.

El índice de producción industrial minero (IPI minero) en el sexto mes del año muestra una suba de 11,4% respecto a igual mes de 2025, según el INDEC. En el acumulado del año presentó un aumento del 8,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

En junio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 1,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior.

La “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo” a la actividad muestra una suba de 8,9% respecto a igual mes de 2025. En el acumulado, presenta un aumento de 6,3% respecto a igual período del año anterior.

El índice de “Extracción de minerales metalíferos” muestra una suba de 1,3% interanual y acumula un alza de 1,3%, mientras que la “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” muestra una suba de 46,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 36,0% respecto a igual acumulado del año anterior.

En el caso de la pesca, el salto fue del 232,6% interanual, mientras que en lo que va del año acumula una suba del 34,8%.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 28,4% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra un incremento de 0,3% respecto al mes anterior.

La variación porcentual de junio de 2026 respecto a junio de 2025 está influenciada por el conflicto gremial que afectó la actividad del sector de pesca marítima el año pasado.

El IPI pesquero presenta un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad, por ello es probable que, a medida que se vayan incorporando datos a la serie original, se produzcan revisiones.

En 2025, la medida paralizó la pesca de langostinos, uno de los principales productos exportados del sector. De hecho, los crustáceos explicaron el salto en la producción: en junio marcó una suba del 11.206,3% interanual.

En junio del año pasado, la pesca había mostrado una contracción del 66% de la actividad, mientras que en julio la baja fue del 72%, mes también afectado por el freno de la actividad.