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Como la mayoría de las cadenas de consumo masivo -con la excepción de Carrefour y La Anónima-, el gigante chileno Cencosud logró una mejora en ventas, pero por debajo de la inflación.

Durante el primer segundo trimestre (abril-junio), obtuvo ingresos por u$s 922,7 millones en el país. Los supermercados aportaron la mayoría (casi 75%, con u$s 687,6 millones), seguido de Easy (u$s 170,7 millones, con una participación del 18,5% sobre su facturación. Los servicios financieros sumaron u$s 36,4 millones y los shoppings -con el Unicenter a la cabeza, unos u$s 27,2 millones.

Construirán un nuevo mega shopping en la zona más linda de Buenos Aires y estará a la vanguardia como los mejores del mundo (foto: archivo).

Lo llamativo es que, en un negocio que está en caída, el grupo chileno logró casi duplicar las ganancias en relación al mismo semestre del año pasado .

En pesos, la facturación aumentó 23,2% interanual. Sin embargo, el incremento estuvo por debajo de la inflación acumulada, que fue de 33,5%, lo que implica una caída real aproximada del 7,7%.

En pesos chilenos (la moneda que usa Cencosud, porque ese es su país de origen), las ventas bajaron un 4,2%.

Sin embargo, el EBITDA (ganancias antes de intereses, amortizaciones y otros cargos financieros) mejoró un 105,7% en pesos argentinos en la operación de supermercados. Cencosud posee Jumbo, Disco y Vea. Este año no abrió sucursales, y cerró una.

Como el peso argentino se depreció frente al dólar, mientras que la moneda chilena se apreció en el mismo período, la mejora en pesos chilenos es del 59,7% .

“La mejora estuvo vinculada con un manejo más eficiente de los gastos operativos, las sinergias de la integración de Makro y el cierre de 14 locales Vea de bajo rendimiento”, explicaron en un comunicado.

Tras 30 años, cierra uno de los supermercados más grandes de Argentina (foto: archivo).

Aunque no se publicó cuánto fue el Ebitda exacto de supermercados, se informó que la operación argentina en su conjunto ganó u$s 51,1 millones.

¿A qué se debe la mejora del 105% del resultado de los supermercados en Argentina?, preguntó “ El Cronista ” en la presentación de resultados para los medios.

“Hemos visto una mejora importante en el Ebitda. Se explica en una mejora operacional. También con ajustar el surtido, lograr mayor eficiencia, mayor penetración de marcas propias e importados. Esa situación alcanzó no solo en las ventas, sino también en la operación”, explicó Andrés Neely, CFO de Cencosud.

Las marcas propias de Cencosud subieron desde un 17,8% de las ventas en 2025 hasta 20% de las ventas en 2026. La Argentina fue el mercado con la mayor expansión de marca propia dentro del grupo.

“Tenemos una mejor gestión en gasto operacional. Estamos teniendo ganancias en formatos de mayor rentabilidad y pespectivas de crecimiento allá”, agregó el director financiero.

Cerraron un local este año. ¿Cómo seguirán las aperturas y cierres durante este año?, preguntó “ El Cronista ”

“Constantemente se están evaluando los procesos de apertura y cierre de locales. Y si llegado el momento no nos conviene, tomamos la difícil decisión de cerrar, siempre hacemos con la decisión de mantener los servicios a los clientes. No es posible entregar una estimación (de próximas aperturas o cierres)”, agregó Neely.

María Soledad Fernández (gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud) e Irina Axenova (gerente de Relaciones con Inversionistas de Cencosud) aprovecharon la pregunta de otro medio para hablar de su otro negocio: los shoppings.

@mele

“Estamos ampliando Unicenter, tratando de tener una propuesta de valor mucho más moderna, que se ve en nuevas marcas como Decathlon. Estamos en Argentina hace 40 años, tenemos Jumbo, Disco, Vea, Easy y Cencopay. Constantemente estamos buscando propuestas de valor para los consumidores”, dijeron.

La conferencia de presentación de resultados del segundo trimestre tuvo una particularidad: fue la primera vez que medios no chilenos pudieron preguntar.

Argentina aporta más de una quinta parte de los ingresos regionales del grupo (u$s 4545 millones ) .

Además de la ganancia que se duplicó, mostraron cifras del crecimiento del comercio electrónico. La contracara estuvo en Easy, que siguió afectado por la baja actividad de la construcción, y en el negocio financiero, golpeado por el aumento de la morosidad.

Argentina es el segundo mercado más relevante de Cencosud por ventas, detrás de Chile. El país explicó el 20,3% de los ingresos consolidados. En el mismo período del año anterior, esa participación había sido de 20,9%.

El margen sobre ventas fue del 5,5% sobre las ventas. La participación argentina dentro del EBITDA del grupo fue del 14,1%, una proporción inferior a su peso en los ingresos, lo que refleja que la rentabilidad local todavía se encuentra por debajo del promedio regional.

Cencosud apuesta por el largo plazo y ya planifica abrir 10 tiendas más en 2025 (Foto: Freepik)

Al excluir el deterioro de la cartera de servicios financieros, la mejora operativa fue mayor: el EBITDA ajustado de la Argentina creció 39,1% en moneda local.

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La facturación de supermercados alcanzó u$s 687,6 millones, con un incremento de 27,3% en pesos argentinos . El crecimiento nominal quedó por debajo de la inflación.

“Las ventas comparables de supermercados crecieron 29,5%, incluyendo el canal digital, mientras que con la metodología anterior, que excluía el comercio electrónico, el incremento habría sido de 26,6%”, destacaron.

En alimentos, Cencosud pasó de tener un 17,6% de participación dentro de supermercados a un 18,3%, mientras que en productos no alimenticios saltó de 18,3% a 23,8%.

Las ventas digitales de Cencosud en la Argentina alcanzaron u$s 41,9 millones, frente a u$s 29,9 millones un año antes. En moneda local, el incremento fue de 80,1%, más del doble de la inflación del período y el mayor crecimiento entre todos los países en los que opera la compañía.

Las ventas de Easy (un negocio de u$s 170 millones) aumentaron 10,1% en moneda local, muy por debajo de la inflación, lo que supone una contracción real cercana al 17,5%.

La presentación de resultados atribuye esta evolución a “un entorno todavía desafiante para el consumo y la construcción, con demanda deprimida en las principales categorías del formato.

Las ventas comparables crecieron 12,5% , sin cambios entre la medición que incluye el comercio electrónico y la metodología anterior, lo que muestra que el canal digital permitió compensar parte de la debilidad física, pero no modificó de manera significativa la variación consolidada del formato.

Los shoppings crecieron, aunque por debajo de la inflación.

Los centros comerciales generaron ingresos por u$s 27,2 millones, alrededor del 3% del negocio argentino. La facturación aumentó 31,6% en moneda local, por debajo de la inflación general, y también por debajo de la inflación de alimentos y bebidas, que llegó a 34,4%.

“Hubo mejores condiciones comerciales en los contratos de alquiler. Compensaron parcialmente un consumo todavía débil y ventas de locatarios que continuaron creciendo por debajo de la inflación”, observaron.

El EBITDA ajustado de los shoppings avanzó 30,5% en pesos argentinos, con apoyo de los nuevos contratos, mejores términos comerciales y control de gastos.

Servicios financieros registró ingresos por u$s 36,4 millones, cerca del 4% de la facturación local. Las ventas crecieron 16,1% en moneda local, una variación claramente inferior a la inflación.

La compañía explicó que el negocio operó con una cartera más conservadora y con menores niveles de consumo, aunque obtuvo mayores ingresos por la financiación de saldos de tarjetas de crédito.

El EBITDA ajustado cayó 89,2% en pesos, por el incremento de las previsiones por riesgo ante los mayores niveles de morosidad del sistema financiero argentino. “La reducción de las tasas de interés y el consecuente descenso de los costos financieros sólo compensaron parcialmente ese impacto”, agregaron.