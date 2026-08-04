El repunte en los precios del oro y la plata impulsaron los resultados de Peñoles.

Las acciones de Industrias Peñoles, la minera de la familia Baillères, llegaron a subir hasta 3.5% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este martes, después de que la compañía reportó un crecimiento de doble dígito en ingresos y casi duplicó su utilidad neta durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por los elevados precios del oro y la plata.

Los títulos alcanzaron un máximo intradía de MXN$ 793.90 por unidad, aunque posteriormente moderaron el avance y cotizaban con una caída de 0.3% (Ciudad de México 12:38 horas), de acuerdo con datos de la BMV.

La compañía informó ingresos por u$s 2,889 millones entre abril y junio, un incremento de 38.8% frente al mismo periodo de 2025. En tanto, la utilidad neta ascendió a u$s 642 millones, equivalente a un crecimiento de 92.8%, apoyada por un entorno favorable para los metales preciosos y mejores precios de venta de concentrados y del subproducto cobre matte.

“Los resultados financieros del periodo fueron favorables respecto al mismo trimestre del año anterior, principalmente por los altos precios de los metales, sobre todo plata y oro, así como por los mejores precios de realización en la venta de concentrados y del subproducto cobre matte”, señaló Industrias Peñoles en su reporte financiero.

La minera también reportó un fuerte crecimiento en su rentabilidad. El flujo operativo (UAFIDA) aumentó 112.3%, hasta u$s 1,444.3 millones, mientras que la utilidad de operación avanzó 150.8%, para ubicarse en u$s 1,285 millones.

Peñoles advierte moderación en precios de los metales

Pese al sólido desempeño financiero, Industrias Peñoles señaló que durante el segundo trimestre comenzó a observar una moderación en las cotizaciones internacionales de algunos metales, particularmente de la plata, respecto de los niveles registrados previamente.

La empresa atribuyó este comportamiento a la evolución de las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y a la incertidumbre derivada de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Producción minera mantiene crecimiento

En el plano operativo, la minera incrementó la producción de plomo en 28.7% y de cobre en 27.7%, además de registrar avances en zinc, mientras que la producción de oro y plata aumentó 6.5% y 2.4%, respectivamente.

Durante el segundo trimestre de 2026, las unidades mineras procesaron 9.1 millones de toneladas de mineral, un volumen 2.8% superior al registrado un año antes, reflejando una mayor actividad en sus operaciones.