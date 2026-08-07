En esta noticia Cómo vivió el BCRA la suba de tasas

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió la estrategia de administración de liquidez de la autoridad monetaria luego de la fuerte volatilidad que registraron las tasas de interés tras la última licitación del Tesoro, que llegaron a superar el 40% en los últimos días, y aseguró que el episodio respondió a una lectura equivocada del mercado sobre el elevado nivel de refinanciamiento de la deuda.

El episodio recordó lo sucedido el año pasado, con el fin de la Lefi, cuando las tasas superaron el 100% producto de la eliminación repentina de los pasivos remunerados de BCRA, y continuó la volatilidad a lo largo de varios meses, atizada también por el contexto electoral.

De hecho, producto de eso se vio un fuerte incremento en el costo del crédito, cuyos efectos se sienten aún hoy, dado que constituyen uno de os peores problemas financieros de la Argentina. Como si eso fuera poco, ese episodio forzó al Gobierno a requerir la ayuda económica de Estados Unidos para calmar al dólar en el marco del proceso de corrección de tasas. En ese sentido, el mercado sigue de cerca los movimientos recientes y por eso Bausili se vio obligado a a explicar lo sucedido.

“Lo que pasó con las tasas fue el alto nivel de rollover que mostró la última licitación del Tesoro. El resultado fue distinto al que se hubiera imaginado el mercado y se interpretó como un problema de liquidez”, explicó durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM).Según relató, el Banco Central identificó esa situación mientras se desarrollaba la licitación y decidió tomar las medidas necesarias para evitar que la tensión se trasladara al resto del mercado financiero.

Cómo vivió el BCRA la suba de tasas

“Nosotros lo vimos durante la licitación y nos dimos cuenta de que íbamos a tener que poner la liquidez necesaria para proveer al mercado”, dijo el banquero central. Para Bausili, la reacción de los inversores estuvo condicionada por la experiencia del año pasado.

“Creemos que lo que pasó fue un temor a que pasara lo que pasó el año pasado. Eso no sucedió. Hubo una suba inicial de tasas que después cayó muy fuerte.”

El funcionario consideró que el episodio mostró que el nuevo esquema monetario cuenta con herramientas para absorber tensiones de liquidez sin modificar el sesgo de la política monetaria. “Ojalá se haya aprendido la lección porque no pasó lo que temía el mercado”, deseó.

Lo que dice el IPOM de tasas y liquidez

El episodio fue uno de los temas abordados en el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central.

El documento sostiene que la autoridad monetaria continuará administrando activamente la liquidez para compatibilizar la compra de dólares con las necesidades de pesos de la economía y evitar desequilibrios monetarios.

Según el informe, la compra de divisas puede generar una expansión de liquidez superior a la demanda de dinero, por lo que el BCRA utiliza operaciones de mercado abierto y repos con entidades financieras para esterilizar los excedentes cuando resulta necesario.

El Central agrega que la fuerte demanda de títulos públicos permitió absorber buena parte de la liquidez generada por el programa de acumulación de reservas, mientras que en junio se registró una mayor demanda transaccional de pesos, asociada a factores estacionales como el pago del aguinaldo y las vacaciones, lo que justificó una menor absorción monetaria.

En paralelo, el informe destaca que “la Base Monetaria, medida en términos reales y desestacionalizados, continuó mostrando una trayectoria consistente con el proceso de remonetización” de la economía y que la estabilidad de las tasas de interés refleja la consolidación del equilibrio monetario.

Las herramientas

En ese contexto, Bausili defendió las herramientas que hoy utiliza el Banco Central para administrar la liquidez del sistema financiero, entre ellas las operaciones sobre títulos públicos y la posibilidad de que los bancos integren parte de sus encajes con bonos del Tesoro.

El presidente del BCRA sostuvo que “esos instrumentos son necesarios en la etapa actual del sistema financiero y forman parte del funcionamiento del nuevo régimen monetario, cuyo objetivo es acompañar la recuperación de la demanda de dinero sin generar presiones sobre la inflación ni sobre el mercado cambiario”.