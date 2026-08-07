Bausili defendió el manejo de la liquidez tras la suba de tasas y ratificó el nuevo esquema monetario
El presidente del Banco Central atribuyó la volatilidad de las tasas tras la última licitación del Tesoro a un problema transitorio de liquidez y defendió la estrategia oficial para administrar los pesos del sistema.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.