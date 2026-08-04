En conferencia con analistas, directivos explicaron que reabrirán la mina Noche Buena rumbo al cuarto trimestre de 2026

En esta noticia Sinda, la apuesta silenciosa de Fresnillo

Fresnillo, la productora de plata controlada por la familia Baillères, anunció que reactivará la mina Noche Buena tras reevaluar su rentabilidad en un entorno de precios históricamente altos del oro, al tiempo que refuerza su estrategia de crecimiento con inversiones para consolidar un nuevo distrito minero en Guanajuato mediante su participación en Sinda.

La compañía dio a conocer, durante su conferencia con analistas, que el reinicio de Noche Buena comenzará en el último trimestre de este año con trabajos de prestripping -etapa de remoción de material estéril-, mientras que el procesamiento de mineral fresco iniciará en el segundo trimestre de 2027.

De acuerdo con el director de Operaciones de la Región Norte de Fresnillo, Daniel Diez, la producción comercial está prevista para la segunda mitad del próximo año, y se espera que se convierta en un nuevo motor para el perfil aurífero de Fresnillo y del distrito de Herradura.

“Noche Buena era una mina que estaba en cuidado y mantenimiento con miras al cierre. La reevaluamos con los nuevos precios del oro y el resultado fue muy positivo”, explicó el ejecutivo.

Las acciones de Fresnillo, que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, repuntaron 5.24% para cotizar en 26.29 libras esterlinas por unidad (Ciudad de México 10:47 horas), de acuerdo con datos de Investing.

Noche Buena, productora de oro, fue adquirida por Fresnillo en 2008 como parte de su estrategia para consolidar los distritos del grupo. Según datos de la empresa, la minera produjo más de 1.4 millones de onzas de oro durante 10 años de su vida útil y generó ingresos ajustados totales de u$s 1,900 millones entre 2012 y 2022. Noche Buena dejó de operar en mayo de 2023.

De acuerdo con los directivos, el proyecto no estaba contemplado cuando la empresa publicó su guía de producción para 2027, por lo que aportará volumen adicional una vez entre en operación. Para el próximo año contribuiría con entre 15,000 y 20,000 onzas de oro, mientras que en 2028 operaría durante todo el ejercicio.

Sinda, la apuesta silenciosa de Fresnillo

Además de impulsar Noche Buena, Fresnillo también habló de su reciente inversión en Sinda, empresa enfocada en la exploración y extracción de plata que lanzó su oferta pública inicial en Wall Street en junio. Para la empresa de la familia Baillères, forma parte de una estrategia de largo plazo para fortalecer su presencia en Guanajuato.

El plan de la minera es consolidar un corredor de exploración junto con Guanajuato Sur, Naranjos y otros objetivos geológicos dentro de la misma región, de acuerdo con el director general de Fresnillo, Octavio Alvídez.

“La inversión va en línea con consolidar distritos”, dijo. Explicó que el objetivo es construir un nuevo polo minero similar a los desarrollados por la empresa en Fresnillo y Herradura.

Aunque la administración no reveló montos adicionales de inversión ni un tiempo de desarrollo para Sinda, expuso que la operación busca asegurar oportunidades de exploración y crecimiento, más que incorporar producción inmediata.

En paralelo, la empresa también confirmó que Valles iniciará producción durante el tercer trimestre de 2026, mientras avanza en proyectos como Rodeo, Guanajuato Sur, Orisyvo y Novador, este último en Canadá.

Fresnillo reportó un incremento en ventas de 74.7% a u$s3,382.6 millones en el primer semestre de 2026, comparado con los u$s1,936.15 millones del mismo lapso del año pasado. La utilidad neta se duplicó a u$s1,289.99 millones desde los u$s393.78 millones, desde la primera mitad del año pasado, de acuerdo con el documento financiero.