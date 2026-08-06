Construir cuesta 136% más en dólares: cuáles son las otras variables que hacen atractivo un departamento en pozo
El costo de construir en dólares más que se duplicó desde fines de 2023 y volvió a poner presión sobre los desarrolladores. Sin embargo, el valor de los departamentos en pozo depende de otros factores.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.