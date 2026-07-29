El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) ratificó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la ampliación del sistema de transporte eléctrico que abastecerá al complejo minero Josemaría, en la provincia de San Juan.

La Resolución 330/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, rechazó todas las oposiciones presentadas y habilitó a Transener a construir infraestructura de 500 kilovoltios de envergadura nacional.

La decisión regulatoria del Gobierno cierra una disputa jurisdiccional entre la Nación y provincias. San Juan, La Rioja, tres municipios sanjuaninos y mineras competidoras (Barrick, Golden Mining, Casposo, Andes Corporación Minera y Minera Argentina del Sol) presentaron oposiciones formales y fundadas durante meses.

La obra consiste en una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros que vinculará la Estación Transformadora (ET) Rodeo con la nueva ET Chaparro, ubicada en jurisdicción de los departamentos Iglesia y Jáchal.

La inversión, totalmente financiada por Vicuña Argentina S.A., incluye también transformadores y ampliaciones en la ET Nueva San Juan para energizar en 500 kV la línea existente que operaba en 132 kV.

Vicuña Argentina obtendrá prioridad de uso del 90% de la capacidad remanente por 25 años de la infraestructura que financie.

La resolución otorga acceso a 260 megavatios (MW) de demanda inicial, cantidad que el proyecto busca elevar a 400 MW y luego a 700 MW en fases sucesivas.

El documento aclara que esta prioridad recae exclusivamente sobre capacidad incremental, no sobre infraestructura preexistente.

Las objeciones de San Juan, La Rioja, tres municipios sanjuaninos y mineras competidoras

El ENReGE rechazó el reclamo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan. La provincia argumentaba que la línea Nueva San Juan-Rodeo fue financiada con fondos públicos federales y provinciales del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y del Fondo PIEDE provincial.

El regulador nacional consideró que la determinación de acceso a infraestructura de extra alta tensión excede competencias provinciales y pertenece al dominio federal.

En sus considerandos, el ENReGE indicó que “la provincia actúa como un actor más dentro del MEM, pero no posee poder de policía técnico o imperio para vetar, cuotificar o co-administrar asignaciones en alta tensión ni extra alta tensión, dispuestas por el Estado Nacional”. La resolución invocó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Andes Corporación Minera (ACMSA), titular del proyecto Los Azules, había presentado un estudio técnico independiente cuestionando la metodología de CAMMESA para calcular capacidad.

ACMSA argumentó que la capacidad real del corredor es entre 645 y 745 MVA, no 854 MVA como sostenía el cálculo oficial. El regulador nacional respondió que CAMMESA es responsable exclusivo de la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que la empresa “es la autoridad para aplicar los cálculos necesarios” de capacidad.

Golden Mining, propietaria de la mina Hualilán, sostuvo que la prioridad del 90% afectaría la viabilidad de su proyecto minero. El ENReGE respondió que el remanente del 10% equivale a unos 60 MVA en la ET Rodeo, cifra “estructuralmente superior” a los 40 MVA que Hualilán proyecta como demanda pico absoluta en 2030. Además, sostuvo que la ampliación “fortalece y no perjudica” la red regional.

La Provincia de La Rioja objetó que la ubicación de la línea bloquearía una futura interconexión de 500 kV histórica entre Rodeo y La Rioja Sur. El ENReGE respondió que la obra propuesta por Vicuña “no desarticula la red regional, sino que la fortalece de manera sistémica y permite materializar la línea minera en trazas más acordes” a lo planificado.

Barrick Exploraciones Argentinas y Minera Argentina del Sol presentaron pruebas de aportes previos por u$s 90 millones al Fondo PIEDE en 2007, otorgándoles derecho contractual a acceder hasta 250 MW. El ENReGE señaló que el acceso a capacidad de transporte federal no es oponible a acuerdos provinciales y que la Ley Nacional 24.065 prevalece sobre normas locales en materia de transporte en alta tensión.

Los intendentes de Iglesia y Jáchal manifestaron apoyo al proyecto minero condicionado a mecanismos de protección ambiental y distribución de beneficios. El documento de ENREGE acogió la ponencia del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que respaldó el CCyNP como herramienta para “generar incentivos regulatorios adecuados para promover inversiones privadas en infraestructura estratégica”.

La resolución estableció que la prioridad de capacidad regirá desde la habilitación comercial de cada obra por un plazo de 25 años, coincidiendo con la vida útil del proyecto de demanda asociado.

El próximo paso será que Transener ejecute los trabajos en campo. El documento especifica que CAMMESA deberá otorgar habilitación comercial y vinculación solo tras verificar finalización de obras según certificado ingenieril.

Un proyecto de u$s 9700 millones, uno de los más grandes del país

La resolución del organismo nacional viene a destrabar el camino para la concreción de una inversión privada total superior a los u$s 9700 millones por parte de la empresa conjunta integrada por BHP y Lundin Mining.

“Con una inversión inicial de u$s 9.700 millones —que podría alcanzar los u$s 18.000 millones según estimaciones de las compañías— se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, puntualizó el ministro de Economía Luis Caputo en X.

Vicuña es la compañía controlada por BHP y Lundin Mining, que anunció que la inversión total será de u$s 18.000 millones. Será la mayor inversión de capitales privados realizada en toda la historia argentina en minería.