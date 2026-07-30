En esta noticia Su opinión sobre Cristina y Villarruel

A un año de las elecciones 2027, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no descartó ser candidata a jefa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, al responder que “no es imposible” que ella compita por el puesto que ocupa actualmente Jorge Macri.

"Yo puedo ser candidata a la Ciudad perfectamente y me tengo una fe bárbara “, sostuvo la legisladora en diálogo con TN. “Estoy probada en la gestión, en cuestiones complicadas, y manejar la Ciudad sería más sencillo”, agregó.

De todas maneras, la titular de La Libertad Avanza en la Cámara Alta advirtió que su eventual postulación debería darse en el marco de un acuerdo que “incluya al PRO y también al radicalismo”, y ratificó: “Voy a estar donde me necesiten”.

“Soy parte de un equipo y el director técnico es el presidente (Javier Milei)”, aseveró la exministra de Seguridad y añadió: “Lo que quiero es que este proyecto de cambio del país se profundice, no se corte y llegue a cada argentino”.

Respecto a la gestión en la Ciudad, Bullrich sostuvo que “hay que manejarla y hay que cambiarla más profundamente” ya que “tiene una estructura mucho más grande de la que tiene que tener, con enormes problemas de burocracia”.

“A la Ciudad hay que arreglarla. Jorge Macri ha hecho algunas cosas ”, reconoció la referente libertaria en un guiño al actual jefe de Gobierno del PRO, que será clave de cara al año electoral ante la posibilidad de un eventual acuerdo con La Libertad Avanza.

Sin embargo, no dejó de mencionar la puja por el “fin de los piquetes” en CABA: “No quiero competir con él sobre quien sacó los piquetes, pero es evidente quién sacó los piquetes”.

Su opinión sobre Cristina y Villarruel

Por otro lado, Bullrich también se refirió a Cristina Kirchner, quien pidió llevar el caso de su actual prisión a las Naciones Unidas (ONU) y consideró que “ella quiere superar nuestro sistema jurídico, que ya la condenó en primera instancia, en Casación y en la Corte Suprema. Ningún tribunal internacional puede eludir esa unanimidad".

“Esto tiene un costado político, hoy instaló que puede ser candidata. Ella mira mucho el caso Lula, quien estaba preso y un día todo cambió, fue candidato y ahora es presidente de Brasil otra vez. Sin dudas, es una jugada para ponerse en la escena otra vez", agregó.

Finalmente, se refirió al rol de Victoria Villarruel y la calificó como una “persona que está muy lejos de las ideas que lleva adelante el Gobierno”.

“La ubicaría más en un peronismo tradicional que en lo que nosotros representamos. La veo más conservadora, atípica. Es su forma de ser, es lo que ella piensa. Más tirando hacia un peronismo que hoy no existe demasiado, pero tampoco es liberal”, completó.