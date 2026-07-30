En esta noticia El duro cruce que protagonizaron Villarruel y Lemoine

Victoria Villarruel reavivó la pelea que protagoniza con Javier Milei y afirmó que “tiene una genuina preocupación por su estado”. Fue a través de un mensaje de X, donde la vicepresidenta también advirtió sobre las “persecuciones imaginarias” que el mandatario comparte en redes sociales.

El conflicto se disparó luego de que Milei replicara un tuit de Lilia Lemoine, que apuntó a un supuesto vínculo político entre Villarruel y Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

Lemoine acusó a ambas figuras de intentos de promover un juicio político contra el presidente, de compartir asesores y de haberse acercado al peronismo.

“Son como Rusia e Irán... finjen ser enemigos pero son socios contra Occidente (...) El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio“, apuntó la legisladora cercana a Milei.

“¿Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio“, respondió la titular de la Cámara Alta en un comentario de la publicación.

Inmediatamente, la vicepresidenta sumó otro cuestionamiento y lanzó: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

Luego, Villarruel redobló la apuesta y escribió: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

El duro cruce que protagonizaron Villarruel y Lemoine

En los últimos meses, la vicepresidenta ya había protagonizado cruces públicos con Lemoine por distintos temas vinculados a la interna oficialista, un conflicto que se profundizó tras las diferencias sobre la agenda legislativa y otras decisiones políticas del Gobierno.

El último cruce se produjo días atrás, con un fuerte intercambio en redes sociales a raíz del aumento de las dietas de los senadores, que incluyó descalificaciones personales y profundizó la distancia entre ambas dirigentes de La Libertad Avanza.

La discusión comenzó luego de que Villarruel respondiera consultas de usuarios sobre el incremento de los haberes en la Cámara alta y reiterara que no tiene facultades para fijar las dietas de los legisladores, ya que esa decisión depende exclusivamente de los propios senadores.

Lemoine cuestionó la postura de la vicepresidenta y la acusó de intentar despegarse de una decisión adoptada por el Senado. En ese contexto, la diputada la llamó “kukacruel”, mientras que Villarruel respondió con dureza y la calificó de tener un “cerebro de microbio”, además de cuestionar su capacidad para comprender el funcionamiento institucional de la Cámara alta.

La respuesta de la vicepresidenta no tardó en llegar, quien contestó a una publicación de un usuario que aclaraba que ella “no define los aumentos, sino que son los propios senadores”. Ante este mensaje, Villarruel expresó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las “cualidades” que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Allí fue cuando Lemoine redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la vicemandataria: “Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”.