Subte gratis con el DNI: los requisitos del nuevo beneficio y cómo activarlo.

El Gobierno porteño anunció que los jubilados y pensionados que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya pueden viajar sin costo en el subte con solo apoyar el DNI en los molinetes de ingreso.

El sistema ya está en funcionamiento y alcanza a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que residan en territorio porteño, tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo y declaren no percibir otros ingresos adicionales.

Quienes cumplan con las condiciones solo deberán escanear el código de barras del DNI en los molinetes habilitados.

¿Quiénes pueden viajar gratis en subte?

El beneficio está dirigido a:

Jubilados.

Pensionados.

Retirados de las Fuerzas Armadas.

Retirados de las fuerzas de seguridad.

En todos los casos, el domicilio que figure en el DNI debe estar dentro de la Ciudad de Buenos Aires y los ingresos no pueden superar 2,5 veces el haber mínimo.

Viajar gratis en subte: cómo tramitar el pase gratuito

La gestión puede hacerse de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Para hacerla de forma virtual, hay que completar un formulario con los datos del beneficiario:

Contar con usuario y clave miBA. Desde ahí, ingresar al sistema de Tramitación a Distancia (TAD) y hacer clic en “Iniciar trámite”. Tener a mano el número de trámite del DNI y el CUIL, datos que figuran en el DNI tarjeta. Completar los datos personales básicos (nombre, dirección, CUIL y teléfono) y adjuntar una foto del DNI y del último recibo de haberes.

Subte gratis con el DNI: los requisitos del nuevo beneficio y cómo activarlo. ChatGPT | Audiencias

Según indica el sitio oficial, dentro de las 24 horas posteriores al trámite, el usuario recibirá un mensaje de confirmación por WhatsApp si la solicitud fue aprobada. Desde ese momento ya podrá usar el beneficio con el DNI.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida forma parte del proceso de modernización del transporte público de la Ciudad y que busca facilitar el acceso a los beneficios vigentes para las personas mayores. Además, al usar el DNI como medio de validación, se simplifica el uso cotidiano y se evita depender de una tarjeta o de una aplicación específica.