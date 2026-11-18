Santangelo calificó de “muy alto” el riesgo país de 800 puntos y ubicó allí el único efecto visible de la incertidumbre política.

Mientras el dólar blue salta por encima de los $ 1600, el economista Rodolfo Santangelo advirtió que el tipo de cambio oficial, que sigue en $ 1575, seguirá subiendo .

“ El tipo de cambio va a tener que subir, con plata o sin plata ”, afirmó en una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O’Donnell.

Santangelo explicó que la economía argentina llegó al límite tolerable para el valor del dólar . “Ya estamos en los límites de lo tolerable a este valor del tipo de cambio”, afirmó, y recurrió a comparaciones internacionales para graficar la situación.

“Todavía no llegamos al punto donde vas a Miami y decís ‘qué bicoca que es’, pero vas a Río de Janeiro y decís ‘qué barato que está’, y vas a Madrid y decís ‘no está tan caro’” describió.

“La peor praxis” del Gobierno, según Santangelo

Santangelo identificó la salida del cepo como el principal error de la gestión económica de Javier Milei.

“Yo creo que la peor praxis que ha tenido este gobierno en su segundo año fue la salida del cepo”, sostuvo. La medida, agregó, habilitó que “algunos argentinos compren dólares”.

El economista advirtió que entre 1,5 y 2 millones de personas compran dólares y agregó que esas personas adquieren “mil y pico de dólares por mes, en promedio”.

Según calculó, ese grupo representa “el 10% de la población o de las familias”. En contraste, el 90% restante mantiene, según el economista, “un nivel de consumo muy bajo” en alimentos, bebidas, esparcimiento y restaurantes.

“Hoy a la economía le sobra compra de dólares, ya sea para ahorrar o para gastar en el exterior, y le falta consumo”, resumió.

El economista advirtió sobre el dólar: “Va a tener que subir, con plata o sin plata”

Reservas “privatizadas”

Para Santangelo, el excedente exportador debería fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

“Lo mejor que podría haber ocurrido es que vaya a reservas del Banco Central. Los países se protegen, compran seguros, se hacen menos vulnerables cuando las reservas las tiene el Banco Central”, argumentó.

En esa línea, el economista cuestionó la dispersión de las divisas entre los ahorristas: “Cuando las reservas las tenemos esparcidas entre la gente, están privatizadas, no sirven para nada”.

Aunque el BCRA compró dólares este año, Santangelo criticó la falta de una regla clara de compras. “Si el tipo de cambio tiene que subir, que suba; y si el tipo de cambio tiene que bajar, que baje”, reclamó.

“Este equipo económico piensa más con cabeza financista, y entonces está que sí, pero que no, pero que el mes pasado sí, pero que este no. Y genera incertidumbre”, criticó.

Más dólares, menos pesos

Santangelo reconoció que el Gobierno logró reintroducir dólares en la economía. “Hoy hay récord de depósitos en dólares, récord de financiamiento en el mercado de capitales en dólares, pero la cantidad de pesos ha quedado raquítica”, describió.

El economista cuantificó que faltan 50 billones de pesos, unos u$s 30.000 millones, para alcanzar “una razonable cantidad de pesos genuinos, no de déficit fiscal y de emisión monetaria trucha”.

Ese volumen, advirtió, permitiría sostener “un mínimo nivel de consumo y un nivel de crédito” .

Santangelo también describió la relación de los argentinos con la divisa al señalar que lo único que importa es comprar dólares por “seguridad”, más allá de que le vaya bien o mal.

¿Qué pasará con el dólar en 2027? Pexels

Riesgo país y elecciones 2027

Santangelo calificó de “muy alto” el riesgo país de 800 puntos y ubicó allí el único efecto visible de la incertidumbre política. “Un bono que vence en el 2027 tiene una paridad alta, un bono que vence en el 2028 tiene una paridad baja”, detalló.

Hacia adelante, Santangelo planteó que el desafío consiste en inyectar pesos genuinos sin presionar sobre el dólar .

“El arte es cómo se puede poner plata en la economía de manera genuina sin que se vaya al dólar, que aumente el consumo y que la tasa de inflación se mantenga parecida”, explicó.