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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para este miércoles 18 de noviembre.
Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas.
Las mismas “podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre “30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Zonas afectadas por alerta amarilla
- Eldorado.
- Iguazú.
- Zona baja de General Manuel Belgrano.
- Zona baja de Montecarlo.
- Norte de Guaraní.
- San Pedro.
- Zona alta de General Manuel Belgrano.
- Zona alta de Montecarlo.
- 25 de Mayo.
- Apóstoles.
- Cainguás.
- Concepción.
- Leandro N. Alem.
- Oberá.
- San Javier.
- Sur de Guaraní.
- Candelaria.
- Capital.
- Libertador General San Martín.
- San Ignacio.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.