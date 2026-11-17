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Se aproximan tormentas este miércoles 18 de noviembre: se esperan acumulados de hasta 70 mm, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para este miércoles 18 de noviembre.

Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas.

Las mismas “podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre “30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Zonas afectadas por alerta amarilla

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo.

Norte de Guaraní.

San Pedro.

Zona alta de General Manuel Belgrano.

Zona alta de Montecarlo.

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Candelaria.

Capital.

Libertador General San Martín.

San Ignacio.

Se aproximan tormentas este miércoles 18 de noviembre: se esperan acumulados de hasta 70 mm, actividad eléctrica y ráfagas intensas Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta: