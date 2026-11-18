El exviceministro de Economía de Luis Caputo, Joaquín Cottani, planteó un fuerte giro en la política monetaria y cambiaria del Gobierno: propuso una liberalización total del mercado cambiario, acompañada por una compra de reservas más agresiva por parte del Banco Central, aun a costa de una suba inicial más brusca del tipo de cambio y de la inflación.

Para Cottani, la economía se encuentra actualmente estancada, con una expectativa de crecimiento de menos de 1%. En ese contexto, señaló como uno de los principales problemas el aumento del riesgo país, que dificulta una recuperación antes de las elecciones.

En diálogo con Now FM, el economista sostuvo que el programa económico necesita un “reseteo” y que todavía existe tiempo para hacerlo. Su propuesta implica una modificación profunda de la política monetaria y cambiaria, aunque defendió mantener los avances conseguidos por el Gobierno en materia fiscal, desregulación y productividad.

El plan para el dólar: liberar completamente el mercado cambiario

El punto central de su propuesta es la “unificación y liberalización total” del mercado cambiario, es decir, avanzar con la eliminación de las restricciones que pesan sobre el dólar.

Aunque Cottani evitó definir su propuesta como una devaluación, reconoció que su propuesta “implica una depreciación del tipo de cambio en impacto”.

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Y se explicó: “Porque, si estamos partiendo de la base de que el tipo de cambio está atrasado y que hay restricciones que se van a eliminar, eso ocurre. Pero inmediatamente después de ese efecto, está el efecto positivo, que es el de atraer más capitales, el de acelerar las inversiones, la misma repatriación de capitales y eliminar esta especie de temor de que estamos manteniendo el tipo de cambio artificialmente apreciado”.

Así, el exfuncionario no descartó un movimiento inicial del tipo de cambio, pero mayor al nivel al que finalmente se estabilizaría el mercado. En este sentido, habló de un “overshooting”, es decir, una sobrerreacción inicial para luego acomodarlo.

Según su explicación, de aplicarse su propuesta, el dólar podría subir por encima de su nivel posterior de equilibrio y luego comenzar a acomodarse, a medida que cambien las expectativas, bajen las tasas de interés y se genere un círculo virtuoso.

Cottani no quiso ponerle un número a ese eventual movimiento. Cuando le preguntaron específicamente si imaginaba un dólar de $1800 o $2000, respondió que no sabía a cuánto llegaría y que sería el mercado el que determinaría el nuevo nivel de equilibrio.

Más reservas para despejar el riesgo de la deuda

La otra pata de su propuesta es una acumulación de reservas más agresiva. Cottani planteó que el Banco Central debería comprar divisas no solamente para incrementar sus reservas, sino también para eliminar la incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los pagos de deuda externa.

A su entender, la combinación entre un mercado cambiario completamente liberalizado y una mayor disponibilidad de reservas permitiría eliminar uno de los factores que hoy generan incertidumbre entre los inversores.

“Ahora, eso inevitablemente significa que el tipo de cambio va a ser afectado y, temporalmente, la inflación”, asumió, pero sostuvo que ese costo podría ser transitorio: una vez que se acomoden los precios relativos, incluida la estructura de tarifas de los servicios públicos, la economía podría comenzar a funcionar desde un nuevo equilibrio cambiario.

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Actividad, recesión y riesgo país

El planteo cambiario aparece en un contexto que Cottani describió como particularmente delicado para la actividad. Según su diagnóstico, la economía está prácticamente estancada y el crecimiento esperado para el año sería inferior al 1%, muy por debajo de las expectativas que existían a comienzos de año.

A la vez, sostuvo que la estrategia de priorizar la baja de la inflación tiene como contracara una economía que ingresa en una recesión durante un proceso electoral. Para Cottani, el problema se agrava porque el aumento del riesgo país reduce las posibilidades de que la recuperación se concrete antes de las elecciones.

El exviceministro atribuyó la suba del riesgo país a una combinación de factores externos e internos. Entre los externos mencionó la incertidumbre sobre la inflación y las tasas de interés internacionales, el comportamiento de las inversiones vinculadas a inteligencia artificial y, especialmente, el petróleo. Pero remarcó que los shocks externos tienen un impacto mayor cuando existen vulnerabilidades internas.

También coincidió con la lectura de Caputo sobre el impacto del factor político en los bonos. Según explicó, la diferencia de comportamiento entre títulos que vencen antes y después de las elecciones refleja la incertidumbre respecto de la continuidad del programa económico.

El escenario después de las elecciones

Cottani planteó además que el problema no se limita a quién gane las elecciones. Incluso si Javier Milei es reelegido, sostuvo que el interrogante será con qué programa económico continuará.

Su crítica apunta a que la inflación se resiste a bajar y que parte de esa inercia puede explicarse por la expectativa de que todavía queda pendiente un ajuste de precios relativos, incluido el tipo de cambio.

Por eso, su conclusión es que el Gobierno necesita construir un plan monetario y cambiario creíble, que debería comenzar por un “sinceramiento” de la situación actual para recuperar confianza.

La apuesta de Cottani, en definitiva, supone asumir un costo inicial en dólar e inflación para intentar despejar los desequilibrios cambiarios, fortalecer las reservas y generar mejores condiciones para la inversión y la recuperación de la actividad.