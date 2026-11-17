el Ejecutivo nacional dispuso una suba del 100% en los aranceles documentarios del Renaper.

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 100% en los aranceles correspondientes a la emisión y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), medida que entrará en vigencia el próximo 21 de noviembre de 2026, diez días después de la publicación de la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Con este ajuste, el trámite regular pasará de $10.000 a $20.000, al tiempo que se implementará un nuevo esquema de actualización automática cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC.

Cuánto costará tramitar el DNI desde el 21 de noviembre: el nuevo cuadro tarifario

A partir de la fecha de entrada en vigor, las principales gestiones ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) duplicarán sus valores actuales en todas sus modalidades:

DNI regular (actualizaciones y nuevos ejemplares): pasará de $10.000 a $20.000 para las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, así como para nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopciones.

DNI exprés (entrega dentro de las 96 horas hábiles): subirá de $26.000 a $52.000 .

DNI 24 horas (retiro en oficina de origen en 24 horas hábiles): pasará de $41.000 a $82.000 .

DNI al instante (disponible únicamente en oficinas habilitadas): escalará de $57.000 a $114.000 .

DNI para extranjeros: la primera identificación, las actualizaciones y la emisión de nuevos ejemplares pasarán de $20.000 a $40.000 .

El trámite regular pasará de $10.000 a $20.000, al tiempo que se implementará un nuevo esquema de actualización automática cada seis meses.

Qué trámites seguirán siendo gratuitos y qué pasará con quienes abonen antes del 21 de noviembre

Mientras no se cumpla el plazo de diez días previsto por la norma, el tarifario oficial del Renaper continúa aplicando los valores anteriores de $10.000 para las actualizaciones y ejemplares comunes, por lo que quienes inicien y abonen su gestión antes del 21 de noviembre podrán acceder al cuadro tarifario previo.

Por otra parte, la Resolución 151/2026 ratifica que se mantienen vigentes todas las exenciones y gratuidades previstas por la legislación actual .

De esta manera, continúan sin cargo el primer ejemplar para recién nacidos en el territorio nacional, los trámites por identificación o inscripción tardía, el Certificado de Pre-identificación (CPI), la reposición por error u omisión comprobable dentro de los 90 días corridos y la primera rectificación por reconocimiento de identidad de género bajo la Ley 26.743.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo de actualización semestral por inflación

Además de duplicar los montos vigentes, la normativa introduce una modificación estructural en el cálculo de las tasas documentarias al expresar los aranceles en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), fijando un valor inicial de $1.000 por unidad. De este modo, el DNI común equivaldrá a 20 unidades, el exprés a 52, el servicio de 24 horas a 82 y la emisión al instante a 114 unidades.

Según establece la resolución oficial, el valor de cada unidad se actualizará de manera semestral tomando como referencia la variación del IPC del INDEC, con el objetivo de evitar el desfase de los costos operativos frente a la inflación.

La disposición instruye que los importes actualizados sean publicados en el portal oficial nacional y comunicados oportunamente a los registros civiles de todas las provincias.