El Servicio Militar Voluntario permite la incorporación de hombres y mujeres que cumplan con determinadas condiciones de edad y educación.

Las Fuerzas Armadas mantienen abiertas las posibilidades de incorporación de jóvenes de entre 18 y 24 años que quieran sumarse al Servicio Militar Voluntario.

La convocatoria contempla a quienes tengan los estudios primarios completos, por lo que no es obligatorio haber finalizado el secundario para iniciar el trámite.

La iniciativa permite que hombres y mujeres de Argentina puedan acceder a una experiencia de formación militar, capacitación profesional y desarrollo laboral.

Sin embargo, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos y superar distintas instancias de evaluación antes de ser incorporados.

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas

Los interesados en incorporarse deberán cumplir con una serie de condiciones personales, educativas y físicas para comenzar el procedimiento de selección.

Según los requisitos publicados por el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea, las principales condiciones son:

Tener entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión o del inicio de la instrucción militar, según la fuerza.

Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener los estudios primarios completos y aprobados .

No registrar antecedentes penales o policiales desfavorables.

Aprobar los exámenes médicos y psicofísicos correspondientes.

Superar el curso de admisión y las instancias de evaluación establecidas.

Ser de estado civil soltero o soltera. La Ley 24.429 establece esta condición como requisito general para incorporarse al Servicio Militar Voluntario.

Las condiciones específicas pueden presentar diferencias según la institución, las vacantes disponibles y las necesidades del servicio.

¿Se puede ingresar al Servicio Militar sin tener el secundario completo?

Los interesados podrán ingresar al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea si cumplen con las condiciones. (foto: archivo). Shutterstock

Una de las principales características del régimen es que no exige haber terminado el secundario para ingresar. Los aspirantes pueden comenzar el proceso de incorporación si tienen aprobados los estudios primarios y cumplen con las demás condiciones.

Sin embargo, el Decreto 372/2025 introdujo modificaciones importantes sobre la continuidad educativa de los soldados voluntarios.

La normativa establece que quienes ingresen sin haber completado el nivel secundario tendrán la obligación de finalizar esos estudios durante su permanencia en la institución. Para ello, el Ministerio de Defensa implementa un plan educativo que permita completar la formación sin perjudicar las actividades del servicio.

A su vez, terminar el secundario es un requisito excluyente para obtener la renovación ordinaria del compromiso de servicio una vez cumplidos los primeros dos años.

Excepcionalmente, quienes tengan un desempeño destacado y acrediten avances comprobables en sus estudios podrán acceder a hasta dos renovaciones adicionales de dos años cada una, mediante la evaluación de una Junta de Calificaciones.

Cómo inscribirse para ingresar a las Fuerzas Armadas argentinas

Los jóvenes que quieran incorporarse deberán realizar el trámite ante la fuerza elegida y presentar la documentación requerida en el centro de incorporación correspondiente.

En el caso del Ejército Argentino, los interesados pueden descargar el Documento Único para la Incorporación al Ejército (DUPIE), completarlo y entregarlo personalmente en el centro de incorporación más cercano.

Entre los documentos que pueden solicitarse para iniciar el procedimiento se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.

Partida de nacimiento.

Certificado de estudios del último nivel educativo alcanzado.

Constancia de CUIL.

Formulario de inscripción correspondiente.

La documentación puede variar según la fuerza y las condiciones de cada proceso de incorporación. Por eso, se recomienda consultar previamente con el centro de reclutamiento.

La inscripción debe realizarse personalmente y es gratuita. La Fuerza Aérea Argentina, además, advierte que no es necesario contratar gestores ni intermediarios para completar el trámite.

Cuánto dura el Servicio Militar Voluntario y cómo se renueva

El Decreto 372/2025 también modificó las condiciones de permanencia dentro del régimen. Una vez aprobado el curso de admisión, los aspirantes serán dados de alta en comisión como Soldados Voluntarios de Segunda por un período inicial de hasta dos años.

Al finalizar ese plazo, podrán solicitar la continuidad del servicio, aunque la renovación dependerá de la evaluación de desempeño y de las necesidades de cada fuerza.

Para obtener la renovación ordinaria del compromiso de servicio, los soldados deberán haber completado sus estudios secundarios y contar con una calificación favorable que los proponga para continuar en servicio activo.

La reglamentación contempla excepciones para quienes demuestren un desempeño destacado y avances comprobables en su formación educativa, con un máximo de dos renovaciones extraordinarias de dos años .

Qué beneficios reciben quienes ingresan a las Fuerzas Armadas

El Servicio Militar Voluntario ofrece distintas prestaciones económicas, sanitarias y educativas para quienes superen el proceso de selección y sean incorporados.

Entre los principales beneficios se encuentran: