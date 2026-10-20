Todas las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran interrumpidas desde esta mañana, luego de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciara un paro sorpresivo como respuesta a la detención de dos trabajadores en la Línea B. Más tarde, se sumó el arresto de Néstor Segovia, el Secretario General del Sindicato del Subte. En ese sentido, el gremio confirmó: “No habrá servicio hasta la inmediata liberación”.

Minutos antes de las 10 de la mañana, las líneas A, B, C, D, H y el Premetro interrumpieron sus recorridos de forma abrupta. La paralización generalizada fue confirmada por Emova, la empresa concesionaria de la red, a través de redes sociales.

Según denunciaron los metrodelegados, la medida de fuerza se desató tras la intervención de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas, donde dos dirigentes sindicales fueron detenidos mientras intentaban llevar adelante una liberación de molinetes como medida de protesta.

Entre las personas involucradas se encuentra el delegado de la Línea B, Claudio Dellecarbonara , quien antes de ser trasladado por las fuerzas de seguridad publicó un video en la red social X para denunciar el operativo en marcha.

“Estamos en la estación Rosas. Son las 8 de la mañana. Estamos rodeados por la policía. Quieren llevarse detenido a uno de nuestros delegados por orden de la fiscal”, expresó el referente sindical al momento de la intervención policial.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño exigió la “libertad urgente” de Dellecarbonara y Facundo Heredia, el otro metro delegado detenido. “La fiscal pide su detención porque los trabajadores ejercieron su derecho constitucional a protesta por levantar molinetes e ir a la huelga. Libertad inmediata. Basta de persecución a los trabajadores”, escribió en la red social X.

Asimismo, el legislador difundió un video que registra el momento en que Dellecarbonara intenta impedir el arresto de su compañero y lo sujeta para evitar que los efectivos policiales se lo lleven detenido.

Claudio Dellecarbonara, uno de los metrodelegados detenidos Vanesa Siley

Por su parte, el Gobierno porteño emitió el siguiente comunicado: “La Justicia dispuso la detención de gremialistas por afectar el servicio del subte, entre ellos al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, por agredir a la Policía”.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades porteñas, Sebastián Carrizo, empleado de Emova perteneciente a los metrodelegados, “ abrió como protesta gremial una puerta de emergencia para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a una sanción aplicada a otro empleado”.

Según el comunicado, la Unidad Fiscal Norte ordenó detener al involucrado tras la denuncia por la apertura de la puerta de emergencia. “Sin embargo, cuando la policía quiso detener a Carrizo, intervinieron dos delegados, el dirigente político de izquierda Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes”, remarcó el escrito.

Mientras que Carrizo “se atrincheró en una oficina”, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes.

Sorpresivo paro de subtes este martes en todas las líneas Metrodelegados

En paralelo, desde Metrodelegados denunciaron por la tercerización de tareas de mantenimiento en el subte y exigieron a Emova el cese inmediato de estas contrataciones.

“Esta modalidad constituye una clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo y una forma de contratación ilegal”, señaló el gremio en un comunicado que compartió ayer por la noche. Asimismo, advirtió que la continuidad de la medida podría afectar la “paz social” .

“Nos declaramos en estado de alerta, exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”, señalaron los gremialistas.