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El grupo belga Etex, dueño de Durlock en la Argentina, cerró una histórica fábrica de yeso después de más de 120 años de actividad.

La medida afectó a Compañía Corral, ubicada en General Roca, Río Negro, que había sido adquirida por la multinacional hace casi dos décadas.

La producción que se realizaba en el establecimiento del barrio Padre Stefenelli será trasladada a General Acha, en La Pampa , donde funciona la principal planta de la marca en el país. La decisión responde a la caída de las ventas y a la menor demanda de materiales para la construcción,después de un proceso de reducción de personal que había comenzado meses atrás.

Aunque no se descarta una eventual reapertura durante 2027, la multinacional todavía no anunció planes para retomar la actividad en Río Negro.

La medida se produce tras una inversión de 11,8 millones de euros anunciada en julio de 2025 para ampliar la capacidad productiva de General Acha, cuyas obras tenían previsto finalizar durante el primer trimestre de 2027.

Etex fábrica Durlock General Acha, La Pampa Fuente: Web Etex - Imagen mejorada con IA

Una fábrica con más de 120 años de actividad

Compañía Corral comenzó a funcionar en 1905, cuando Julio Corral puso en marcha la explotación de yacimientos de yeso en la región. La extracción se realizaba en terrenos ubicados al norte de J.J. Gómez, mientras que el mineral era procesado en Stefenelli.

Con el paso de las décadas, la yesera se convirtió en una de las industrias tradicionales de la Patagonia. En sus instalaciones se realizaban tareas de trituración, clasificación y molienda para obtener insumos utilizados principalmente en obras.

Tras el fallecimiento de su fundador, el control quedó en manos de su hija, María Teresa Corral, quien vendió el establecimiento a Etex a fines de la década de 2000.

La adquisición se concretó en 2008. Por entonces, la compañía contaba con alrededor de 60 empleados y una extensa trayectoria en la fabricación de yesos tradicionales.

La actividad continuó durante casi dos décadas bajo administración del grupo europeo, hasta la reciente decisión de interrumpir la producción.

Las operaciones de Durlock en la Argentina

Durlock nació en 1977 como una empresa de capitales nacionales, con su primera fábrica en General Acha, La Pampa. En ese momento, tenía capacidad para producir 7,5 millones de metros cuadrados de placas de yeso por año. Entre las primeras obras que utilizaron sus materiales estuvo el hotel Sheraton de Retiro.

En 1989, el empresario Santiago Soldati vendió la compañía al grupo belga Etex, que actualmente tiene presencia en más de 40 países y emplea a más de 17.000 personas.

Durlock Fuente: Imagen generada con IA

En 1997, la multinacional desembolsó u$s 19 millones para ampliar la producción en La Pampa. Tres años después, la capacidad de esa instalación había alcanzado los 24 millones de metros cuadrados anuales , más del triple del volumen que podía fabricar cuando comenzó a operar.

Durante ese período también incorporó dos establecimientos en Malargüe, Mendoza, dedicados a la elaboración de yesos en polvo y bloques macizos. Entre los productos que comercializa en el mercado argentino figuran las marcas Yemaco, Alpress y Aljez.

Hasta noviembre, Durlock contaba con cuatro fábricas distribuidas en tres provincias. Con este cierre, mantiene tres establecimientos industriales en el país.

Entre sus antecedentes también figura un anuncio realizado en 2018, cuando Etex presentó un proyecto de inversión de $1000 millones para construir una nueva planta en General Roca, Río Negro. Ese mismo año informó otro desembolso de $250 millones para producir placas de fibrocemento en La Matanza.

Placas de yeso, el corazón de Durlock

Tras como señala en su sitio web, las placas de yeso son clave para un sector específico de la construcción.

Se trata de la “base de la construcción en seco y una de las soluciones más elegidas para crear paredes interiores, cielorrasos y revestimientos de forma rápida, prolija y eficiente”.

Y destacan que están diseñadas para ofrecer resistencia, versatilidad y facilidad de instalación, adaptándose a distintos tipos de proyectos, desde obras nuevas hasta remodelaciones.