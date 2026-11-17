De cara a las elecciones presidenciales de 2027, las consultoras ya miden la imagen y el posicionamiento de los principales referentes políticos.

En este sentido, Giacobbe & Asociados publicó su último relevamiento nacional del mes de octubre, el cual muestra un escenario parejo entre el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los tres separados por apenas dos décimas en cuanto a su imagen positiva.

Se trata de los tres dirigentes mejor considerados; sin embargo, su imagen negativa supera ampliamente a la positiva, un fenómeno común en la política.

Es que, en el relevamiento de Giacobbe, todos los dirigentes medidos superan el 50% de imagen negativa y ninguno consigue que su valoración positiva sea igual o superior a esta.

La consultora realizó el estudio sobre un total de 2500 personas de todo el país, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, una semana antes de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Javier Milei y Axel Kicillof, el mano a mano más probable rumbo a las presidenciales. Imagen generada

Quién lidera el ranking de imagen positiva, según la última encuesta de Giacobbe

Según el informe que midió la imagen de los principales dirigentes sociales en octubre 2026, Patricia Bullrich y Axel Kicillof comparten el primer puesto con 35,1% de imagen positiva cada uno. El presidente Javier Milei aparece en un cercano tercer lugar con 34,9%, una diferencia que queda dentro del margen de error del estudio (+/-2%).

Más atrás, la expresidenta Cristina Kirchner ocupa el cuarto lugar con 26,6% de valoración positiva. Luego aparecen el exministro de Economía Sergio Massa, con 21,8%; el exmandatario Mauricio Macri, con 18,3%; y la vicepresidente Victoria Villarruel, con 16,3%.

El diputado Máximo Kirchner cierra la lista con la imagen positiva más baja del relevamiento, 12,4%. A la vez, encabeza el rechazo, con una imagen negativa del 60,7%.

Los niveles de rechazo: el dato que preocupa al oficialismo

La serie histórica de Giacobbe permite seguir la trayectoria de la imagen pública del Presidente desde septiembre de 2020. Según esta, su percepción positiva alcanzó un pico de 58,7% en mayo de 2024 y, desde entonces, acumula un descenso hasta el 34,9% actual.

Su imagen negativa, en cambio, recorrió el camino inverso: tras ubicarse por debajo de la positiva durante buena parte del 2024, la curva de rechazo sube desde hace meses y hoy alcanza el 56,8%.

En términos de imagen negativa, Javier Milei se ubica en tercer lugar con 56,8% (por detrás de Máximo Kirchner y Mauricio Macri), y Cristina Kirchner en cuarto, con 56,1%.

Detrás aparecen Sergio Massa, con 54,0%, y Axel Kicillof, con 53,5%. Victoria Villarruel registra 51,7%, mientras que Patricia Bullrich muestra el menor rechazo, con 51,1% .

Al restar la imagen negativa de la positiva, Bullrich obtiene el diferencial menos desfavorable: 16 puntos en contra. Kicillof la sigue con un saldo negativo de 18,4 puntos y Milei, con uno de 21,9 puntos.

. Fuente: Bloomberg Hollie Adams

Qué opinan los argentinos de los liberales

El informe también indagó sobre la percepción de los argentinos sobre los liberales. Según los datos, un 48,4% rechaza tanto sus ideas como sus formas, mientras que 25,8% afirma que le gustan ambas cosas.

Otro 13,9% de los consultados respalda las ideas liberales, pero no sus formas. En cambio, 5,9% rechaza sus ideas, pero aprueba sus formas.

De este modo, 39,7% de los encuestados adhiere a las ideas liberales, mientras que 54,3% las rechaza, independientemente de la valoración que hace de sus formas.