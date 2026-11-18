Las picadas siguen ganando protagonismo en reuniones familiares, encuentros con amigos y celebraciones de todo tipo. Para quienes buscan resolver el menú de manera práctica, sin resignar sabor ni variedad, COTO cuenta con cinco opciones especialmente pensadas para compartir, que combinan quesos seleccionados y fiambres en presentaciones listas para llevar a la mesa.

Todas las propuestas tienen un peso aproximado de 1 kilo y están pensadas para 4 o 5 personas, una cantidad ideal para reuniones pequeñas o encuentros informales. Además, pueden conseguirse en todas las sucursales de la cadena y también a través de COTO Digital, lo que facilita su compra desde cualquier lugar.

Cinco alternativas para disfrutar una picada sin complicaciones

Las promociones y ofertas se renuevan mensualmente, por lo que los clientes pueden encontrar novedades de manera periódica. Entre las alternativas disponibles se encuentra la Tabla de Quesos Tradicional, con un precio de $18.999, una opción ideal para quienes prefieren sabores clásicos y una selección equilibrada para acompañar distintos momentos de consumo.

Para quienes buscan una propuesta diferente, también está la Tabla de Quesos Especiales, que tiene un valor de $24.999. Esta variedad ofrece una selección especialmente pensada para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores, distintas texturas y combinaciones que elevan cualquier picada.

La oferta se completa con tres picadas de quesos y fiambres de aproximadamente 1 kilo. Los productos tienen valores de $26.999, $28.999 y $29.999, y representan una alternativa práctica para quienes buscan una propuesta más completa para compartir.

Foto: COTO modificada con IA por El Cronista. Fuente: COTO Picada IA

Una opción versátil para compartir en cualquier ocasión

Las tablas de quesos y las picadas pueden acompañarse con frutas frescas, frutos secos o una amplia variedad de panes y crackers. También combinan perfectamente con vinos, cervezas y otras bebidas, convirtiéndose en una opción ideal para celebraciones, reuniones familiares o encuentros improvisados.

Además de su variedad, uno de sus principales atractivos es la practicidad. Al tratarse de productos listos para consumir, permiten ahorrar tiempo en la preparación sin resignar calidad ni una presentación atractiva para la mesa.

Quienes deseen adquirir cualquiera de estas propuestas pueden encontrarlas de manera presencial en todas las sucursales de COTO o realizar el pedido a través de COTO Digital. Con cinco alternativas disponibles y precios desde $18.999, estas tablas y picadas se presentan como una solución simple para sumar sabor y variedad a cualquier encuentro.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.