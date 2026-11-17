Por disposición de la Ley 451, pueden multar a los vecinos de CABA que saquen la basura fuera de este horario.

Los residentes de la Ciudad de Buenos Aires deben respetar una franja determinada para dejar los residuos domiciliarios en la vía pública. La normativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan las condiciones de disposición y establece montos más elevados cuando las infracciones involucran a inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal.

El horario habilitado para sacar la basura es de domingo a viernes, entre las 19 y las 21. En el caso de los edificios, las multas pueden alcanzar las 5.500 unidades fijas. De todas formas, la confección de un acta no implica que el responsable deba pagar automáticamente: primero debe avanzar el procedimiento correspondiente.

Qué dice la Ley 451 sobre sacar la basura fuera de horario

En CABA, dejar los residuos en la vereda antes del horario permitido o incumplir las condiciones establecidas para su disposición puede derivar en una infracción. La obligación alcanza a los vecinos, incluso cuando el edificio cuenta con contenedores en las inmediaciones.

El artículo 1.3.9 de la Ley 451 contempla distintas conductas relacionadas con el manejo de los residuos. Entre ellas, arrojar basura fuera de los horarios habilitados, utilizar recipientes que no cumplen con las disposiciones vigentes y no respetar la separación en origen.

Para estas faltas, el régimen establece una escala general de 50 a 700 unidades fijas. Sin embargo, cuando los residuos corresponden a inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el monto previsto va de 700 a 5.500 unidades fijas y puede recaer sobre el titular o responsable.

La sanción que finalmente se aplique dependerá de la evaluación de cada caso. Por eso, el tope de 5.500 unidades fijas no representa un importe automático para cualquier edificio que incumpla el horario.

Qué dice la Ley 451 sobre sacar la basura fuera de horario. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Cuánto pueden costar las multas por tirar basura fuera de horario

Los valores previstos por la Ley 451 se calculan en unidades fijas, una referencia que permite actualizar el monto de las infracciones. En consecuencia, el importe en pesos puede variar según el valor vigente al momento de determinarse la sanción.

El monto informado en un caso particular no significa que todos los edificios deban afrontar una cifra idéntica. Para establecer cuánto corresponde pagar, es necesario conocer la falta constatada, la responsabilidad atribuida y la resolución dictada en el expediente.

En los consorcios, una sanción económica puede repercutir en los gastos comunes del inmueble. Por eso, ante una comunicación de la administración sobre una posible multa, es importante pedir la documentación que respalde el reclamo y verificar en qué situación se encuentra el trámite.

Cuál es el horario permitido para sacar la basura en CABA

El Gobierno porteño establece que los residuos domiciliarios deben sacarse de domingo a viernes, entre las 19 y las 21. Los sábados no están incluidos en la franja habilitada.

Además de respetar ese cronograma, las bolsas deben depositarse dentro de los contenedores negros o grises destinados a los residuos comunes. Dejarlas sobre la vereda o al costado del recipiente no cumple con las condiciones indicadas.

La organización del servicio busca coordinar la disposición de los residuos con los recorridos de recolección y evitar que permanezcan durante demasiado tiempo en la vía pública. Cuando las bolsas quedan fuera de los contenedores o se sacan en momentos no permitidos, pueden generar suciedad, malos olores y atraer insectos y roedores.

También existe el riesgo de que los residuos terminen dispersos en la calle o lleguen a los desagües, lo que puede dificultar el escurrimiento del agua.

Quién debe sacar los residuos en los edificios sin encargado

La responsabilidad de disponer la basura depende de la organización de cada inmueble. En los edificios que cuentan con encargado, las indicaciones oficiales establecen que esa tarea debe realizarse dentro del horario habilitado y utilizando los contenedores correspondientes.

En cambio, cuando no hay encargado o el servicio de limpieza funciona únicamente durante el día, los vecinos deben ocuparse de sacar sus propias bolsas entre las 19 y las 21, de domingo a viernes.

La ausencia de personal durante la noche no modifica el cronograma fijado por la Ciudad. Por eso, es conveniente que las administraciones informen con claridad cómo debe organizarse la disposición de residuos y recuerden los días y horarios permitidos.

Qué pasa después de recibir un acta por sacar la basura fuera de horario

La emisión de un acta de infracción no significa que ya exista una multa firme ni que el pago deba realizarse de manera inmediata. Se trata de una instancia inicial en la que se deja constancia de una presunta falta, que luego debe ser evaluada.

Según la información del Gobierno porteño, un controlador de faltas analiza cada situación y puede resolver la aplicación de una multa, disponer un apercibimiento o determinar que no corresponde imponer una sanción. Durante el procedimiento, el responsable también tiene la posibilidad de presentar un descargo.

Si la administración de un edificio comunica que recibió una infracción, los vecinos pueden solicitar una copia del acta, el número de expediente y la notificación correspondiente. Si ya existe una resolución, también es importante conocer el documento que determina el importe.