Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder durante noviembre a un nuevo beneficio para viajar en transporte público y ahorrar en cada viaje.

La promoción de Banco Provincia para este mes contempla un reintegro del 50% para quienes abonen el boleto del colectivo o el subte directamente desde la aplicación.

El descuento estará disponible todos los días y tendrá un límite mensual por persona. La medida alcanza a los pasajeros que utilicen la función de pago con QR, una alternativa que permite pagar el pasaje desde el celular, sin recurrir a otros medios de pago.

Cómo funciona el reintegro del 50% de Cuenta DNI en colectivos y subtes

La promoción de Cuenta DNI ofrece todos los días un 50% de reintegro en los viajes en subte y colectivos , con un tope de devolución de $8.000 por persona por mes.

Para acceder, los pasajeros deben abonar el boleto a través de la función Pagar viaje con QR de la aplicación.

Un punto importante es que el descuento no se aplica directamente sobre el precio del pasaje. El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta de Cuenta DNI de la persona usuaria, hasta alcanzar el límite mensual establecido.

Banco Provincia

Qué colectivos y subtes permiten pagar el boleto con QR

La posibilidad de pagar el transporte público con QR está disponible en toda la red de subtes de CABA. También alcanza a las líneas de colectivos que cuentan con terminales de cobro para tarjeta SUBE.

Entre ellas, se encuentran líneas nacionales, provinciales y municipales que incorporaron esta tecnología de manera progresiva. De esta forma, la alternativa permite ampliar las opciones para abonar los viajes directamente desde el teléfono.

Cabe recordar que la funcionalidad de pago con QR fue incorporada a Cuenta DNI en septiembre y ahora se complementa con esta promoción especial.

¿Cuál es el tope mensual para ahorrar con cuenta DNI?

El beneficio tiene un límite de $8.000 de devolución por persona cada mes. Esto significa que los usuarios podrán acumular reintegros por sus viajes hasta alcanzar ese monto.