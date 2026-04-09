Para abril, la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó que habrá un incremento en las prestaciones sociales y los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán una suba en los haberes. Para acceder a la Asignación Familiar por Hijo dentro del sistema SUAF de ANSES, es necesario cumplir con ciertos límites de ingresos. En este caso, cada progenitor no debe superar los $ 2.801.551 mensuales, mientras que el ingreso total del grupo familiar no puede exceder los $ 5.603.101 para continuar percibiendo el beneficio. Tras la actualización del 2,9%, los montos de las asignaciones familiares se ajustaron y quedaron definidos de la siguiente manera. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a ser de $ 136.666, mientras que en el caso de hijos con discapacidad el valor asciende a $ 445.003. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos se ubica en $ 68.341. En tanto, para hijos con discapacidad dentro de ese mismo rango, el monto actualizado alcanza los $ 222.511. El cronograma de la Asignación Familiar por Hijo será el siguiente: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que los jubilados y pensionados percibirán sus haberes según el siguiente esquema: