La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará en el mes de abril un plus económico de $ 476.268 a un importante grupo de personas, las cuales podrán acceder al beneficio por una única vez. De tal modo, la ANSES emitirá las Asignaciones de Pago Único (APU), cuya prestación social tiene como fin brindar un apoyo económico a las familias en momentos importantes de su vida. En este sentido, la Asignación de Pago Único por un importe de $ 476.268 que se pagará en abril corresponde a la APU por adopción de un hijo. La Asignación de Pago Único por adopción de un hijo de ANSES, la cual en abril llegará a $ 476.268, se emite por una sola vez y puede ser solicitada en el lapso comprendido entre los dos meses y dos años posteriores de dictada la sentencia de tenencia del menor. En estos casos, se debe presentar la siguiente documentación para iniciar el trámite: Además, los solicitantes deben completar dentro de Mi ANSES el formulario identificado como “PS 2.94 Solicitud de prestación por Nacimiento Adopción Matrimonio”. Las Asignaciones de Pago Único, sea por matrimonio, adopción o nacimiento, son distribuidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social y están dirigidas para los siguientes grupos de personas: En el mes de abril, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán un total de $ 136.666 tras el último incremento para todas las prestaciones sociales que emite la ANSES. No obstante, el monto final que se recibirá será de $ 109.332 ya que el 20% quedará retenido para poder ser retirado al momento de presentar la Libreta AUH. Este último porcentaje equivale a $ 27.333, el cual se acumula a lo largo del calendario anual.