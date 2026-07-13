Por qué no existen las inversiones infalibles: la lógica financiera detrás de lo que suena demasiado bueno para ser cierto
Toda inversión implica una combinación de rentabilidad, riesgo, liquidez y plazo. Cuando una propuesta promete maximizar todas esas variables a la vez, lo más probable es que alguna de ellas no esté siendo mostrada.
La escalada del Brent por la tensión en Medio Oriente impulsó a YPF y Pampa Energía, mientras los bancos lideraron las pérdidas. El mercado ya pone la mirada en la inflación de junio, la licitación del Tesoro y el destino de los dólares que cobraron los bonistas