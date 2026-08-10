El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a la diputada Marcela Pagano por los $ 4 billones pertenecientes al Tesoro que no se registraban en la cuenta del organismo en el Banco Central. “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”, tuiteó el ministro.

La respuesta de Caputo surge luego de que la diputada anunciara que denunció penalmente al ministro y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de que este no pudiera detallar en dónde se encontraban los $ 4 billones restantes que había conseguido el Tesoro en la última licitación de deuda.

“Casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable. La respuesta del Presidente del Banco Central? ‘En algún lado están’. No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. Se terminó la impunidad de los despachos”, tuiteó la diputada.

A ello fue que Caputo respondió: “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”.

La situación comenzó luego de que Bausili no pudiera decir dónde se encontraban los fondos del Tesoro, que responde a Caputo. Días después, distintos operadores del mercado advirtieron que los mismos se encontraban en cuentas que el Tesoro tiene en otros bancos, como es el caso del Nación, pero que no se encontraban en la cuenta habitual del Tesoro en el Banco Central. Fernando Marull, el economista y socio de FMyA, aseguró que se encontraban en el Banco Nación.

En la misma línea se manifestó el director del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher, quien planteó: “En la última licitación vencían $8 billones y el Tesoro colocó $12 billones. La diferencia son los $4 billones que estamos discutiendo. En lugar de transferirlos a la cuenta del Tesoro en BCRA, el Tesoro decidió mandarlos al Banco Nación para que este le de liquidez al sistema. No es cierto que desapareció la plata, no digamos huevadas. El problema es quién hace la política monetaria, ¿la hace el Banco Nación? La independencia del Central te la debo".

El excedente obtenido en la licitación del 29 de julio fue de $ 3,8 billones, que en ese momento no impactaron en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Según los datos oficiales, el organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía volcó esos fondos a sus cuentas en bancos privados.

Desde 1816 explicaron que esto respondía a “evitar el impacto en la liquidez del sistema” y que se presionen al alza las tasas cortas, en un contexto en el que el Tesoro volvió a intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar mayorista supere los $ 1500.

En la conferencia de prensa que brindó el Banco Central la semana, Bausili fue consultado sobre el paradero de esos fondos. En ese marco, respondió: “Es una pregunta que corresponde al tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”.

Si bien el presidente de la entidad se refirió al tema durante la semana pasada, fue en el fin de semana cuando se reflotó la discusión en redes sociales. Uno de los voceros de la discusión fue del exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien publicó en sus redes sociales: “Hicieron una licitación de títulos y captaron 12 billones de pesos. Había vencimientos por 8 billones por lo cual quedaron 4 billones de pesos, unos 2.600 millones de dólares. No están registrados en ningún lugar. Después te dicen que el problema son los jubilados o los subsidios. Así se roba un PBI y un país. En un día nos robaron 2.600 millones de dólares”.