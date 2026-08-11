En esta noticia Priorizar la desinflación

Federico Furiase dio a conocer ayer el menú de títulos para la licitación del Tesoro que se concretará mañana: combina instrumentos a tasa fija, CER, dólar linked y hard dólar pero sin los tradicionales bonos duales, que sufrieron retrocesos la semana pasada. Se trata de una licitación poco exigente para el secretario de Finanzas dado que los vencimientos suman $4,5 billones y el Tesoro tiene su colchón propio en depósitos en el Banco Nación por $8,2 billones para atender situaciones de iliquidez.

En las últimas licitaciones Furiase buscó extender el vencimiento de la deuda en pesos en especial por las elecciones presidenciales del 2027 que pueden traer eventualmente complicaciones para el Ministerio de Economía en la renovación de vencimientos.

Entre las opciones para inversores mañana estarán la LECAP y el BONCAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6), un CER a enero de 2027 (X29E7), dos dólar linked —uno a septiembre de 2026 (D30S6) y otro nuevo a octubre de 2026—, y un hard dólar a octubre de 2029 (AO29).

La incorporación de un dólar linked adicional y el hard dólar en el menú confirman que el equipo económico sigue buscando instrumentos que absorban pesos sin resignar del todo cobertura cambiaria para los inversores, en un contexto donde la curva en pesos viene mostrando fragilidad.

El anuncio llega en medio de una plaza de pesos que sigue sin encontrar del todo la calma. Ayer la caución a un día cerró en 23,20%, con una tasa máxima que llegó a tocar el 30% y un piso de 21%. La tasa promedio ponderada por volumen quedó en 22,8%, lo que confirma que la mayor parte de la rueda operó en niveles elevados y sostenidos, sin la dispersión hacia abajo que se había visto en jornadas previas. Aún así hubo compresión de algunos rendimientos en pesos. A tasa fija las LECAP hasta noviembre muestran tasas efectivas mensuales de entre 1,9% a 2,1%.

Priorizar la desinflación

Sobre este cuadro, un informe de Grit Capital da pistas para comprender por qué las tasas siguen firmes. Para la consultora, la volatilidad reciente en la renta fija en pesos argentina no es un accidente sino el resultado de una decisión deliberada del BCRA y el equipo económico: priorizar el proceso de desinflación y la estabilidad cambiaria por sobre una recuperación inmediata del crédito y de la actividad.

El mensaje del último Informe de Política Monetaria habría sido elocuente en ese sentido, al señalar que las condiciones de liquidez se consideran adecuadas y que es improbable que se relajen los requisitos de reservas en el corto plazo. Una remonetización más significativa de la economía, sostiene Grit Capital, dependerá de que el crédito en pesos al sector privado logre una recuperación sostenible, algo que —según su estimación— podría no hacerse visible hasta septiembre u octubre.

La lectura de Grit Capital no se queda solo en el diagnóstico. La consultora plantea que la caída reciente de la renta fija local podría estar generando, en simultáneo, un punto de entrada más atractivo para los inversores. Rendimientos nominales y reales más altos, sumados al compromiso renovado del Gobierno con contener la inflación y defender el peso, mejoran la ecuación riesgo-retorno para los inversores extranjeros que hoy mantienen una exposición baja a la Argentina.

“Colombia ofrece un ejemplo útil de cómo una postura monetaria restrictiva creíble puede, en última instancia, beneficiar a los inversores a través de la apreciación de la moneda y el desempeño de los bonos. En Argentina, la debilidad estacional de los flujos de dólares de exportación entre agosto y diciembre sigue siendo un riesgo importante, pero también ayuda a explicar por qué las autoridades parecen decididas a mantener unas condiciones financieras relativamente estrictas” concluye Grit.

Con ese telón de fondo, la licitación de mañana funciona como un nuevo test aunque fácil de cumplir. El menú combina instrumentos que apuntan a distintos perfiles de inversor: tasa fija y CER para quien busca reducir riesgo cambiario dentro del año, y dólar linked o hard dólar para quien prioriza cobertura de cara a un segundo semestre donde la oferta de dólares de exportación tiende a debilitarse.