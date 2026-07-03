Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 3 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.360,48 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue de 8.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año frente a la volatilidad anual del 13.16%.

En las últimas 3 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró volatilidad con alternancia de subas y bajas, pero predominó la caída, cerrando con tres jornadas consecutivas a la baja y sin días estables.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras tres días consecutivos de crecimiento. Este aumento sugiere un creciente optimismo en el mercado cambia monedas.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 3 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3360.48 pesos colombianos, es de 336048.00 pesos; 200 dólares cuestan 672096.00 pesos y 500 dólares cuestan 1680240.00 pesos.