La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en México es de 17.43 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.48 pesos y un mínimo de 17.47 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.48% y en el último año acumula un descenso de -7.57%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró un inicio con tres alzas consecutivas, luego alternó movimientos con correcciones y cerró con dos jornadas de retroceso, dejando un balance neto ligeramente alcista pese a la volatilidad.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.53%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en comparación con los dos días anteriores. Esta tendencia ascendente se indica con un dato de -1 positivo, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otros activos.

La estabilidad de esta tendencia positiva en los últimos días puede reflejar un aumento en la demanda del Dólar, impulsada por factores económicos o políticos que generan confianza entre los inversores.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.