Decretan feriado el lunes 29 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo.

Tras el feriado del 15 de mayo, un grupo de trabajadores contará con un día extra de descanso para poder disfrutar nuevamente de un fin de semana largo antes de terminar el mes.

Se trata de un asueto del lunes 29 de junio para un grupo de laburantes de la provincia de Buenos Aires, ocasión ideal para realizar alguna escapada o tan solo quedarse en casa .

Quiénes podrán disfrutar del feriado del lunes 29 de junio

Los bonaerenses habitantes del partido de Capitán Sarmiento y de la localidad de Martínes de Hoz (Lincoln) contarán con un feriado el 29 de junio, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiestas patronales.

De esta manera, los trabajadores de la administración local y los empleados del Banco Provincia tendrán tres días de descanso seguidos.

En caso de los privados, dependerá de la decisión del empleador para adherirse a la jornada no laboral extra.

Calendario de feriados en Argentina

El calendario oficial de feriados para el 2026 es el siguiente: