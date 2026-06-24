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Tras el feriado del 15 de mayo, un grupo de trabajadores contará con un día extra de descanso para poder disfrutar nuevamente de un fin de semana largo antes de terminar el mes.
Se trata de un asueto del lunes 29 de junio para un grupo de laburantes de la provincia de Buenos Aires, ocasión ideal para realizar alguna escapada o tan solo quedarse en casa.
Quiénes podrán disfrutar del feriado del lunes 29 de junio
Los bonaerenses habitantes del partido de Capitán Sarmiento y de la localidad de Martínes de Hoz (Lincoln) contarán con un feriado el 29 de junio, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiestas patronales.
De esta manera, los trabajadores de la administración local y los empleados del Banco Provincia tendrán tres días de descanso seguidos.
En caso de los privados, dependerá de la decisión del empleador para adherirse a la jornada no laboral extra.
Calendario de feriados en Argentina
El calendario oficial de feriados para el 2026 es el siguiente:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.