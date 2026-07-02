Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento que impactará en todos los jubilados y pensionados. El incremento estará ligado a la inflación de mayo y será de 2,1% conforme el vigente regimén de Movilidad.

Además, el Gobierno de Javier Milei confirmó, mediante el el Decreto 532/2026, la continuidad del bono de $ 70.000 que recibe un grupo de adultos mayores según sus ingresos. Sin embargo, el calendario de julio verá un pequeño retraso en la liquidación del básico y los adicionales.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?

El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 2,1% en total Por eso, la suba será equivalente y la jubilación mínima pasará a ser de $ 411.787,67 para el séptimo pago del año.

A este básico, se le debe sumar el bono de $ 70.000 y así, ningún jubilado percibirá un haber menor a $ 481.787,67. Por su parte, el pago más alto escalará hasta los $ 2.770.941.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (el haber de $ 329.430,13 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el extra incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

¿Por qué se atrasó el calendario de julio?

Pese a que el esquema de pagos del próximo mes iniciará en la misma fecha que el de junio, en el comienzo de la liquidación, habrá un fin de semana largo. Por eso, todos los beneficiarios verán un atraso en sus cobros.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio de 2026.

Fin de semana largo del jueves 9 de julio al domingo 12.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

Jubilados y pensionados con haberes mayores

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio de 2026.

¿Quiénes cobran el bono para jubilados?

El bono de $ 70.000 de ANSES lo cobran los jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este extrase paga completo a quienes perciben el haber mínimo, quienes superan ese monto reciben un proporcional hasta alcanzar un tope establecido.

Los grupos específicos que acceden a este refuerzo son: