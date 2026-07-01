La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 2,1% para los haberes que se cobran en julio. En este contexto, el organismo previsional también actualizó algunos requisitos para mantener este pago.

De esta manera, además del tope de ingresos, el organismo previsional recordó cuáles son las otras razones que pueden llevar a una familia a perder este cobro con todos los extras en caso de que se realice una auditoría o un control individual.

¿Por qué te pueden dar de baja de la AUH en mayo?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir la prestación si se incumple alguna de las siguientes condiciones:

Superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Conforme a la Resolución 9/2025 , actualmente el tope es de $ 367.800 y aumentará a $372.400 en julio de 2026.

Que el hijo cumpla 18 años, salvo cuando se trate de una persona con discapacidad.

Que uno de los progenitores consiga un empleo registrado o se inscriba en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), en cuyos casos se pasa a a cobrar asignaciones familiares del SUAF. También se da la baja de la asignación universal por hijo si uno de los padres de inscribe como autónomo.

Permanecer fuera de la Argentina durante más de 90 días corridos.

No presentar la Libreta de AUH. Desde el año pasado, Anses volvió a suspender los pagos a las familias que incumplen con este requisito obligatorio.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, y beneficiarios del fondo de desempleo, la variación respecto a los ingresos es superior, ya que pertenece al SUAF. Por eso, no deben confundirse las prestaciones de similar nombre.

¿Cuánto se cobra por la AUH en julo 2026?

Con el aumento del 2,1%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan conformados de la siguiente manera

Escalas AUH

Tipo de Asignación Monto Neto (80%) Retención (20%) Monto Total Bruto (100%) AUH Estándar (por hijo) $118.439,20 $29.609,80 $148.049,00 AUH por Hijo con Discapacidad $385.649,60 $96.412,40 $482.062,00 AUH Zona Desfavorable $153.971,20 $38.492,80 $192.464,00

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en julio?

Los haberes de los titulares se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos: