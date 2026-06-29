La ANSES definió el calendario de pagos de julio para jubilaciones, AUH y otras asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos previsto para julio de 2026 y los jubilados y pensionados pueden anticipar cuánto percibirán el próximo mes.

La actualización de los haberes llega luego de la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, dato que determina el ajuste de la fórmula de movilidad vigente.

Con este mecanismo, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 2,1%, porcentaje que impactará en todas las escalas del sistema y modificará los montos que recibirán millones de beneficiarios en todo el país.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en julio de 2026?

Tras la aplicación de la actualización por inflación, el haber mínimo pasará a ser de $ 411.787,67. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima verán reflejado el incremento en los depósitos correspondientes a julio.

El monto final dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Migma__Agency

Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también registrarán cambios:

Jubilación mínima: $ 411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 329.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 288.251,36.

Estos valores corresponden únicamente al haber básico. El monto final que recibirán algunos beneficiarios dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 que se viene abonando en los últimos meses.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones que superen el haber mínimo, cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuándo cobran en julio de 2026

Todas las terminaciones de documento: 10 de julio al 10 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).

SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo, cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Prenatal, cuándo cobran en julio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio

Asignación por Maternidad, cuándo cobran en julio de 2026

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción), cuándo cobran en julio de 2026

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.

Prestación por Desempleo, cuándo cobran en julio de 2026