A la espera del receso de invierno, anunciaron que el finde XL del 9 de julio, por la conmemoración del Día de la Independencia, sumará un día extra para disfrutar de una escapada o aprovechar para descansar en casa. De esta forma, muchas personas tendrán cinco días de descanso.

Un grupo afortunado de trabajadores verá su fin de semana largo extenderse de cuatro a cinco días gracias a un nuevo asueto local en distintas provincias que recién volverán a la actividad el martes 14.

¿Dónde habrá 5 días de fin de semana largo?

El lunes 13 fue declarado feriado en dos localidades de Córdoba y Santa Cruz. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de ambas zonas, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

El partido bonaerense de cordobés de Río Segundo y el patagónico de Villa Gobernador Galvez conmemorarán su aniversario fundacional luego del 9 de julio y así, se dará paso a un nuevo fin de semana largo.

Imagen creada con ChatGPT

Estas celebraciones darán un asueto obligatorio para los trabajadores de las administraciones públicas y del Banco Provincia. En caso de los trabajadores del sector privado, dependerá del empleador.

El cambio en el feriado del 9 de julio

Desde el Gobierno nacional informaron que, además d el feriado inamovible del 9 de julio que cae jueves, se incluirá un puente el viernes 10 para dar paso a 4 días de descanso. Esta fecha conmemora el Día de la Independencia Nacional firmada en 1816.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados del corriente año indica que continuarán de la siguiente manera: